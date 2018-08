Matis a Staňo bežali v úmorných horúčavách, aj napriek tomu vybojovali cenné kovy

Milan Staňo aj Daniel Matis potvrdili výbornú bežeckú formu.

19. aug 2018 o 17:41 Stanislav Černák

V závere júla sa bežci AK MŠK Žiar nad Hronom Daniel Matis a Milan Staňo zúčastnili na medzinárodných majstrovstvách veteránov na dráhe v Budapešti, kde sa zúčastnili pretekári z 5 krajín.

Matis v kategórii 55-59 ročných v behu na 3 km cez prekážky získal striebornú medailu. Milan Staňo v kategórii 60-64 ročných v behu na 5 km získal bronzovú medailu. Veteráni to však nemali ľahké, pretože sa bežalo v 36 stupňovej horúčave.

Prečítajte si tiež: Bežci Belohorec a Staňo uspeli vo Zvolene

„Horšie sa dýchalo, slnko neuveriteľne pražilo, takže výkon nebol optimálny. Ale na druhej strane podmienky boli rovnaké pre všetkých,“ zhodnotil preteky v Maďarsku Milan Staňo a pokračoval: „Našťastie sme mali jednu občerstvovaciu stanicu aj špongie s vodou. Zmiernilo to extrémne horúčavy. Bol som doslova vyšťavený, akoby som utekal polmaratón.“

Staňo aj Matis uvažovali, že by zabehli viacero disciplín. „Chceli sme ísť aj viac disciplín, ale v tej horúčave sa to nedalo. Jedna disciplína ma tak odrovnala, že som nebol schopný o nejakú polhodinu bežať ďalšie preteky,“ netajil.

Obdivuhodná forma

Milan Staňo má 62 rokov a obdivuhodnú formu, ktorú by mu mohli viacerí závidieť. „Stravujem sa normálne, jem všetko. Snažím sa jeden deň bicyklovať, ďalší behať. Niekedy, keď mi to vydá, trénujem aj dvojfázovo, ale opatrne v rámci mojich možností. Predsa len telo už nevydrží toľko,“ prezradil Staňo.

Najbližšie plány

Milan Staňo by sa chcel najbližšie zúčastniť pretekov na Píle 25. augusta, zaujímavosťou je, že tieto preteky nemajú kategóriu nad 60 rokov, iba nad 50, a to by bežal s oveľa mladšími súpermi.

„Potom chceme ísť aj s Danielom Matisom 1. septembra do Hriňovej. Tam sa beží štafeta. ja by som utekal 10 km s prevýšením 600 metrov a Matis by šiel na bicykli 18 km s prevýšením 800 metrov,“ prezradil úspešný veteránsky bežec. Potom sa 8. septembra uskutoční v Novej Bani už 7. ročník Tajchovskej osmičky, ktorej Staňo je zakladateľom a spoluorganizátorom.