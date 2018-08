Veľký regionálny futbalový servis od tretej po siedmu ligu

Prinášame vám výsledky, komentáre, zostavy a tabuľky z uplynulého kola futbalových súťaží. Ako sa darilo našim zástupcom?

20. aug 2018 o 14:02 Stanislav Černák, ADRIÁN HOMOLA

Tipos III. liga Stred

Žarnovica – Lučenec 1:2 (0:2)

Góly: 68. Kovchar – 17. Visič, 24. Tannhauser. ŽK: 2 – 2. Rozhodoval: Faber, 100 divákov.

Žarnovica: Straka – Suslov, Blaho, Antošík, J. Blahút, P. Blahút, Jacko, Urgela, Kovchar, Štefanka, Širáň (51. Litwiak)

Po troch víťazstvách Žarnovičania na domácom trávniku prehrali a nepredĺžili svoje víťazné ťaženie. Po vyrovnanom začiatku sa do prvej šance dostali hostia, keď po chybe domácej obrany v 16. minúte prestrelili bránu. No už o minútu sa hostia tešili, keď domácej obrane ušiel Višič a z uhla prekonal Straku – 0:1. V 18. minúte po štandardnej situácii Urgelu trafil Širáň hlavou brvno hosťujúcej brány. V 20. minúte si so strelou Jacka poradil brankár hostí. V 24. minúte hostia zvýšili svoje vedenie na 2:0, keď volejom skóroval Tannhauser.

Domácim sa lepila smola na kopačky a nič im nevychádzalo. Lučenčania tak mohli zvýšiť svoje vedenie v 34. minúte, ale ich gólovú prihrávku zlikvidoval Straka. Strelecké pokusy Urgelu a Kovchara boli neúspešné, a tak Žarnovičania odchádzali do šatní s dvojgólovým mankom. Domáci od úvodných minút druhého polčasu zvýšili svoju aktivitu. V 47. minúte strela Kovchara minula bránu hostí a hneď z protiútoku hostia prestrelili domácu bránu. V 57. minúte strela hostí z uhla preletela pozdĺž celej bránkovej čiary.

Domáci mohli znížiť v 59. minúte, ale hlavičku Blaha odvrátil hosťujúci obranca na bránkovej čiare. V 63. minúte hlavička Žarnovice skončila znova nad bránou. Nakoniec sa domáci dočkali v 68. minúte, keď center J. Blahúta volejom zakončil Kovchar – 1:2. Žarnovica zvýšila svoju aktivitu, ale dobre hrajúca obrana hostí ich do vážnejších šancí nepustila. Ku kurióznej situácii došlo v poslednej minúte zápasu, keď Lučenec jasne v pokutovom území fauloval Blaha. Píšťalka rozhodcu však zostala nemá a tak sa zrodila prvá žarnovická prehra sezóny.

Ostatné výsledky: Ružomberok B – Or. Veselé 4:2, L. Hrádok – R. Sobota 2:0, Martin – Krásno 2:0, Poltár – Čadca 2:0, L. Štiavnica - Kalinovo 1:2, Zvolen – Námestovo 1:0, Podbrezová B – Fiľakovo 1:2

1. Fiľakovo 4 4 0 0 9:3 12

2. Žarnovica 4 3 0 1 10:3 9

3. O. Veselé 4 3 0 1 10:8 9

4. Lučenec 4 3 0 1 6:6 9

5. Ružomberok B 4 2 1 1 8:6 7

6. R. Sobota 4 2 1 1 4:4 7

7. Podbrezová B 4 2 0 2 11:8 6

8. L. Hrádok 4 2 0 2 7:5 6

9. Martin 4 2 0 2 7:5 6

10. Poltár 4 2 0 2 5:6 6

11. Zvolen 4 1 2 1 3:3 5

12. Kalinovo 4 1 1 2 5:10 4

13. Námestovo 4 1 0 3 3:5 3

14. L. Štiavnica 4 1 0 3 4:8 3

15. Čadca 4 0 1 3 2:7 1

16. Krásno n/K 4 0 0 4 3:10 0

IV. liga skupina Juh

Rakytovce – Nová Baňa 2:1 (0:1)

Góly: 61. Považan, 83. Pavlík – 22. Pacalaj

Rozhodoval: Petrinec, 100 divákov, ŽK: 1-2, Rakytovce: Kvasna – Daniel (56. Považan), Riška, Vozár, Pavlík, Markovič (79. Krnáč), Koreň, Klačan, Telúch (90. M. Martinec), Gašpar, Ondrejka, N. Baňa: Zarić – Vlčko, Bartoš, Čakloš, Milošević, Pacalaj, Dobrík, Ljubisavljević, Pánik, Konečný (75. Vozár), Barniak (73. Brodziansky)

Úvod patril hosťom, ktorí potrebujú body ako soľ a po nátlakovej hre sa dočkali gólu zo strany Pacalaja. Rakytovce následne uchopili zápas do svojich rúk, vypracované šance však nedokázali zúžitkovať. Až po zmene strán sa podarilo vyrovnať Považanovi, ktorý bol v tom čase na ihrisku iba 5 minút. Vyrovnaná hra pokračovala a dosť sa taktizovalo. Nik nechcel urobiť chybu, avšak po rýchlom výpade domácich, ktorí skórovali z peknej akcie v 83. minúte, sa zrodila tretia výhra rakov v rade.

Ostatné výsledky: Šalková – Badín 4:1, S. Ďarmoty – Č. Balog 3:5, Pliešovce – Príbelce 3:1, Detva – Tisovec 3:0, Tornaľa – Kováčová 0:3, Medzibrod – Hriňová 2:1

1.Kováčová 3 3 0 0 11:1 9

2.Šalková 3 3 0 0 11:4 9

3.Rakytovce 3 3 0 0 6:2 9

4.Medzibrod 3 2 1 0 6:2 7

5.Hriňová 3 2 0 1 11:4 6

6.Pliešovce 3 2 0 1 5:4 6

7.Príbelce 3 1 1 1 7:3 4

8.Č. Balog 3 1 0 2 7:9 3

9.ŠK Badín 3 1 0 2 3:5 3

10.Detva 3 1 0 2 5:9 3

11.Tornaľa 3 1 0 2 3:10 3

12.Nová Baňa 3 0 0 3 3:8 0

13.Tisovec 3 0 0 3 1:8 0

14.Sl. Ďarmoty 3 0 0 3 5:15 0

V. liga skupina C

Lovča – Hrochoť 8:1 (4:0)

Góly: 9., 15. a 90. Páleník, 40. Rapčan, 42., 53., 64. a 66. Neuschl – 74. Zátroch

Rozhodoval: Holas, 150 divákov, ŽK: 0–1, Lovča: Kučera – Krivjančin, Debnár (74. Paller), Beňo, Šebeň, Struhár (64. Imrich), Rybár, Nikolić, Rapčan, Páleník, Neuschl (71. Kopčan), Hrochoť: Mútňan – Dorotovič, Poliak, Baitar, Škamla, Hraško, Prostredný, Pádár (38. Mazúch), Maľa, Zátroch, Sláva