Dochádzajúci do práce sa konečne dočkajú chodníka na Partizánskej

Čakať s výstavbou už nemôžeme, čoskoro je zima, povedala prednostka mestského úradu v Žarnovici.

22. aug 2018 o 10:50 Ivana Zigová

ŽARNOVICA. Do spoločností v priemyselnej zóne na Partizánskej ulici v Žarnovici od mesta smerom do Žarnovickej Huty denne dochádzajú zamestnanci na bicykloch či pešo po okraji rušnej cesty. Riskujú tak svoje zdravie.

Hovorí sa o ňom roky

Zámer výstavby chodníka avizovalo mesto už pred rokmi, vybudovať ho plánovalo v roku 2016. Práce na komunikácii pre chodcov, ktorá by mala mať niekoľko sto metrov, by sa po komplikáciách mali konečne rozbehnúť.

Mesto už zverejnilo zmluvu so spoločnosťou Strabag, ktorá má chodník pre peších postaviť za viac ako 174-tisíc eur s DPH do konca októbra.

„Keďže pôvodný projektový návrh výstavby chodníka pre peších na Partizánskej ulici sa ukázal ako veľmi technicky, a teda aj finančne náročný, mesto zadalo projektantovi, aby vypracoval iný projekt. Pri výstavbe chodníka robil problém najmä vodný tok, ktorý v tých miestach, kde bude chodník, prechádza na druhú stranu cesty, nestabilné podložie a stav cesty II. triedy, ktorej by pri pôvodnom riešení hrozilo poškodenie,“ priblížila komplikácie prednostka mestského úradu v Žarnovici Judita Džadoňová.

Zastabilizovanie cesty v správe Banskobystrickej regionálnej správy ciest by si vyžadovalo technologicky náročné a drahé postupy.

„Všetko by to muselo zaplatiť mesto a cena chodníka by sa tak vyšplhala až na cca dvojnásobok plánovanej ceny,“ vysvetlila.

Prispejú aj firmy?

Chodník predstavuje ďalšiu etapu prepojenia Žarnovice so Žarnovickou Hutou, tento úsek by mal pritom skončiť pri najbližšej fabrike.

Aj keď v minulosti sa hovorilo o tom, že na spojenie by mohli prispieť aj firmy, do ktorých zamestnanci dochádzajú, zatiaľ sa tak nestalo.

„Čakať s výstavbou už nemôžeme, čoskoro je zima. A prispieť predsa môžu kedykoľvek – aj počas realizácie, ba aj po ukončení výstavby,“ dodala prednostka mestského úradu.