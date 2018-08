Ako postupujú práce na žiarskom zimáku? Pozrite si FOTO

Zimný štadión je zatiaľ rozostavaný, radnica ho chce stihnúť dokončiť do konca roka.

21. aug 2018 o 13:55 Ivana Zigová

ŽIAR NAD HRONOM. Rekonštrukcia zimného štadióna v Žiari nad Hronom pokračuje aj v letných mesiacoch.

„Konečne sme vyšli zo zeme. Predtým sa robilo odvodnenie zimného štadióna, odkopávalo sa celé podložie. Riešili sme asi dva mesiace len vodu, celé to bolo podmyté, s tým sme nerátali,“ povedal o komplikáciách primátor Žiaru Peter Antal.

Ten sa domnieva, že napriek zdržaniu sa športovisko podarí dokončiť do konca roka. „Ja si myslím, že sa to dá do decembra ukončiť, aby sa mládežnícky hokej mohol v januári hrať,“ povedal len nedávno.

Igor Rozenberg, riaditeľ mestskej eseročky Technické služby Žiar nad Hronom, ktorá je investorom dostavby, už pred časom naznačil, že rekonštrukcia bude stáť viac ako dva milióny eur, ktoré predbežne na projekt vyčlenili zo štátnych a mestských zdrojov.

O navýšení by už na augustovom mestskom zastupiteľstve mali rozhodnúť žiarski poslanci. O koľko sa náklady zdvihnú, primátor Žiaru zatiaľ nepovedal.