Pohronskí banditi sa vedia baviť futbalom. Prilákať chcú aj ďalších fanúšikov

Ultras FK Pohronie sú zatiaľ len na začiatku, no ich povzbudzovanie si pochvaľuje aj kapitán Pellegrini.

20. aug 2018 o 15:45 Ivana Zigová

ŽIAR NAD HRONOM. Ak chodievate na zápasy FK Pohronie, určite ste postrehli postupne sa rozrastajúci fanklub žiarskych futbalistov.

Na niektorých zápasoch povzbudzuje jednohlasne aj dvadsať mladých chlapcov. Títo ultras si hovoria Pohronskí banditi a počas hry bubnujú, pokrikujú a spievajú za jednou z brán. Pod nimi sa vlní ich zástava vo farbách klubu.

Normálny lokálpatriotizmus

„Zgrupili sme sa tak pred pol rokom, keď som chalanov zavolal, či sa neprídu pozrieť na zápas. Tak to vlastne vzniklo,“ povedal Ernest Elo Csémi, ktorý už v minulosti fandil aj hokejovému Zvolenu a futbalovému Spartaku Trnava.

„Spája nás, že všetci milujeme futbal a tiež mesto, kde vyrastáme a študujeme. Je to normálny lokálpatriotizmus. Žiar v minulosti stratil svojich skalných, keďže má meno FK Pohronie a dlho hrával v Dolnej Ždani,“ poznamenal Elo.

Vzťah k futbalu podedil po otcovi. Aj ten s partiou mladých pravidelne smeruje na vynovené žiarske tribúny, drží sa však od nich ďalej a necháva im priestor.

„Ja som začal chodievať na futbal, keď ešte so Žiarom hrávala Dunajská Streda, mohol som mať tak desať rokov. Vtedy sa chodievalo na starom autobuse aj na zápasy vonku. Vtedy to tu žilo,“ spomína Elov otec s fanúšikovským šálom okolo krku.

Chváli ich aj kapitán

Tínedžeri Paťo, Adam, Marko, Jerguš a Elo sa postupne zahrievajú a už od začiatku zápasu ich počuť, hovoria však, že nie dosť.

„Viete, teraz máme ďalších po dovolenkách, po prázdninách, tak je nás menej,“ objasnil nám Adam. Ten si spomína aj na prvý výjazd banditov na zápas do Bardejova, kam žiarske Áčko sprevádzali pred pár mesiacmi.

„Bolo to super, už v mikrobuse bolo veselo. A v samotnom Bardejove k nám boli veľmi milí, takže určite by sme chceli vyrážať aj na ďalšie zápasy,“ plánujú Pohronskí banditi spoločne.

Za svoju najdôležitejšiu úlohu považujú pomoc hráčom na ihrisku.

„To je jediné, o čo nám ide. Chceme sa tiež zabaviť futbalom a pobaviť aj ostatných. Dúfame, že sem na štadión časom pritiahneme čo najviac divákov. Ak bude atmosféra, bude ich to viac baviť,“ zauvažoval Elo.

Prínos Pohronských banditov oceňuje aj kapitám Pohronia Lukáš Pellegrini.

„Keď sa ešte v Žiari hrávala tretia liga, chodievalo sem fandiť päťdesiat chlapov. Povzbudzovali, mali bubny, trúbky. Hráčovi sa hrá oveľa lepšie, keď má takúto podporu, strhne ho to k lepšiemu výkonu. Je pravda, že štyri – päť kôl do konca jarnej časti to už vyzeralo tak, ako to má vyzerať. Celý zápas nás diváci povzbudzovali a my sme, samozrejme, radi. Dúfam, že do fanklubu sa pridajú aj ďalší chlapci. Ľudia, ktorí sa na futbal prídu pozrieť len raz za čas, to vnímajú pozitívne. Štadión s členmi fanklubu ožil. Kým tu neboli, bývalo tu ticho, bolo počuť trénerov, ktorí nám avizujú pokyny. A tak by to určite nemalo vyzerať,“ povedal v nedávnom rozhovore pre týždenník MY.