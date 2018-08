V kláštore by chceli vytvoriť aj letné retro kino

Niekdajší kláštor v Štiavnických Baniach rekonštruujú.

22. aug 2018

ŠTIAVNICKÉ BANE. V Štiavnických Baniach majú približne 40 národných kultúrnych pamiatok. Nedávno dostali z programu ministerstva kultúry dotáciu na rekonštrukciu jednej z nich.

„Žiadali sme o dotáciu na obnovu kláštora hieronymitánov. Projekt rekonštrukčných prác bol vyčíslený na 60-tisíc eur,“ hovorí starosta obce Štiavnické Bane Stanislav Neuschl. Za získané peniaze chceli zreštaurovať uličnú fasádu aj s obnovou okien, dverí a výrobou replík barokových mreží.

Dostali menej, ako žiadali

Z rezortu kultúry im však nechválili plnú výšku dotácie. „Nakoniec sme dostali len 10-tisíc eur so spoluúčasťou vo výške 3-tisíc eur. V druhej etape budeme kláštor sanovať,“ približuje starosta. Sanácia by ich mala stáť 8-tisíc eur. Za zvyšok by chceli vymeniť aspoň pár okien.

„V prvej etape rekonštrukcie kláštora spred dvoch rokov sme dostali 10-tisíc eur na architektonicko-historický a znalecko-historický výskum, na základe ktorého sme sa v spolupráci s pamiatkármi rozhodli, že budeme pokračovať s fasádami,“ objasňuje s tým, že historická budova nie je odvodnená a má tendenciu naberať do múrov vlhkosť.

Sanáciou však nekončia. Kláštor chcú kompletne zrekonštruovať.

Kino chcú zachovať

Žiadajú stále o nové dotácie. Potrebovali by však väčšiu finančnú injekciu. Chcú sa preto uchádzať aj o Nórske fondy, ktoré čerpali i pri zveľadení miestnej Bašty.

„Kedysi táto národná kultúrna pamiatka slúžila na opevnenie Vindšachty,“ vyvetľuje Neuschl.

Nóri sú podľa starostu veľmi precízni a financie poskytnú len na budovu, ktorá bude mať aj širšie využitie. Momentálne je v kláštore knižnica a nefunkčné kino, ktoré samospráva využíva pri obecných akciách, ako sú deň matiek či deň úcty k starším.

„Ešte nevieme presne povedať, čo v kláštore po opravách vznikne. Vízie by sme však mali. Kino v kláštore je zachovalé. Môžno by sme v ňom mohli premietať staré filmy, vytvoriť akési letné retro kino,“ zamýšľa sa.

V jednom krídle objektu bola v minulosti fara. Teraz je už prázdne, preto starosta rokuje s biskupským úradom o jeho navrátení obci.

„Čo však v konečnom výsledku bude v priestoroch kláštora, nevieme. Prispôsobíme sa aktuálnej výzve,“ dodáva.