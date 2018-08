Cez víkend sa nám ochladí aj rozpší

Meteorológovia hlásia ochladenie. Cez víkend nás už nebudú trápiť také extrémne teplá.

23. aug 2018 o 10:44 ANT

ŽIAR NAD HRONOM/ŽARNOVICA/BANSKÁ ŠTIAVNICA. Dnes ešte môžete očakávať slnečné počasie s ojedinelými prahánkami a búrkami. Ku koncu týždňa sa však začne ochladzovať. Môže za to plytká brázda nízkeho tlaku, ktorý postúpi od západu do strednej Európy. Prinesie so sebou aj studený front, pred ktorým bude prúdiť p omerne teplý vzduch.

Dnes v noci môže pribudnúť malá oblačnosť a len ojedinele búrky. Cez deň polooblačno až oblačno a miestami prehánky alebo búrky,´ ktoré môžu byť aj intenzívne.

Dnes sa ešte môžete tešiť z vysokých teplôt až do 34 stupňov, na severe miestami okolo 27. Bude fúkať slabý miestami južný vietor do 15 kilometrov za hodinu.

V teplom vzduchu bude zasahovať od východu do karpatskej oblasti okraj tlakovej výše.

Na dnes odborníci zo Slovenského hydrometeorologického ústavu avizujú aj výstrahy pred vysokými teplotami. V Žarnovici, Banskej Štiavnici ako aj v Žiari nad Hronom sa môžu vyšplhať až na 33 – 34 stupňov Celzia.

Vysoká teplota predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre ľudské zdravie,

fyzické aktivity a tvorbu požiarov. Buďte preto opatrní a dodržiavajte pitný režim.