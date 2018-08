Prepravnú službu chce mesto poskytovať aj v nasledujúcich rokoch

23. aug 2018 o 16:00 TASR

BANSKÁ ŠTIAVNICA. Záujem o využívanie prepravnej služby medzi obyvateľmi Banskej Štiavnice neustále stúpa. Službu zaviedla samospráva na jeseň v roku 2016, aktuálne mestskí poslanci poverili primátorku Nadeždu Babiakovú podpísať zmluvu o jej zabezpečení aj na nasledujúce obdobie.

Keďže od začiatku poskytovania služby stúpol počet ľudí, ktorí ju využívajú v rámci aj mimo mesta, stúpli aj náklady na ňu. Kým za štyri posledné mesiace roku 2016 stála služba mesto 603,5 eura, v roku 2017 to už bolo 6612,6 eura. Za prvých šesť mesiacov tohto roka boli výdavky mesta v tejto oblasti na úrovni 5173,8 eura.

"Prepravná služba funguje veľmi dobre. Nie je to veľa peňazí z rozpočtu mesta, keď sa pozriem na to, koľkým ľuďom službou pomôžeme," poznamenala v tejto súvislosti Babiaková. Podľa jej skúseností si obyvatelia prepravnú službu pochvaľujú, využívajú ju napríklad vtedy, keď potrebujú ísť na lekárske vyšetrenia do vzdialenejších väčších miest.

Keďže zmluvu má mesto so spoločnosťou zabezpečujúcou prepravnú službu podpísanú do konca septembra tohto roka, poslanci sa na tohtotýždňovom rokovaní mestského zastupiteľstva zhodli na jej predĺžení do konca roka 2020.