Kraju potvrdili pokutu za Kotlebove verejné obstarávanie

Vedenie samosprávneho kraja chce škodu zosobniť. Ide o pokutu vo výške 150 tisíc eur.

23. aug 2018 o 19:37 Kveta Fajčíková

BANSKÁ BYSTRICA. Úrad pre verejné obstarávanie definitívne potvrdil uloženie pokuty 150-tisíc Úradu Banskobystrického samosprávneho kraja za nezákonné verejné obstarávania predchádzajúceho župana Mariana Kotlebu. Potvrdil nám to referent pre styk s verejnosťou a protokol úradu Matej Bučko s tým, že súčasné vedenie kraja chce bývalému predsedovi Kotlebovi túto škodu zosobniť.

Pokutu dostal kraj za nezákonné verejné obstarávanie rekonštrukcie ciest ešte za minulého vedenia.

Úrad pre verejné obstarávanie vyčítal podľa Bučka predchádzajúcemu vedeniu kraja, že zákazku na rekonštrukciu ciest súťažil cez elektronické trhovisko, ktoré je určené na obstarávanie bežne dostupného tovaru. Navyše na predkladanie ponúk nechali iba tri pracovné dni.

"Do súťaží sa následne prihlásili firmy, ktoré vo viacerých prípadoch zákazku neboli schopné zrealizovať. V okresoch Lučenec a Zvolen sa plánované práce realizujú až teraz, potom čo nové vedenia kraja pripravilo štandardné verejné obstarávanie," dodal Bučko.

Banskobystrický samosprávny kraj teraz hľadá podľa neho právne spôsoby, ako pokutu zosobniť bývalému vedeniu kraja.

“Bývalý riaditeľ úradu samosprávneho kraja Milan Uhrík a predseda Marián Kotleba boli v čase súťaženia verejne upozornení, že konajú v rozpore so zákonom. Napriek týmto upozorneniam nezákonné verejné obstarávanie nezastavili, naopak aj napriek neúspešným pokusom tento postup opakovali,” hovorí riaditeľ Úradu Banskobystrického samosprávneho kraja Matúš Hollý.



Najviac na to doplatili podľa neho občania kraja: "V dvoch okresoch neboli rekonštrukcie ciest zrealizované, práce prebiehajú až teraz, po tom, čo sme napravili chyby z minulosti. Všetci daňoví poplatníci sa navyše poskladajú na pokutu. Nenecháme to tak a hľadáme právne nástroje ako škodu, ktorá kraju vznikla, zosobniť bývalému vedeniu,” dodal Hollý.