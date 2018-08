Ján Hatok do chomúta. Ďalšia futbalová svadba na obzore

V letnom prestupovom období sa do kádra Pohronia vrátil 28-ročný pravý obranca Janko Hatok. Už o pár dní ho však čaká dôležitejší životný prestup.

24. aug 2018 o 19:25 (sč)

ŽIAR NAD HRONOM. Ján Hatok začínal s futbalom v 8 rokoch. V tíme Pohronia, ale nie je nováčikom. Pôsobil v tomto klube pred tromi rokmi. Pohronie je nateraz Hatokovým druhým domomov.

„Rozumiem si so všetkými spoluhráčmi dobre, ale jasné, každý má niekoho, s kým trávi najviac času. Pre mňa je to Paťo Jacko, keďže spolu aj bývame, ale určite to nie je iba preto,“ povedal pre klubový web FK Pohronie.

Najviac času mimo futbalu však trávi so svojou snúbenicou Soňou, s ktorou veľmi rád chodí do kina. Z Jána a Soni sa už čoskoro stanú manžel a manželka. Po Tomášovi Jenčovi (oženil sa v júni), je ďalším hráčom Pohronia, ktorého teda čaká svadba. „Je to už o pár dní, 8. septembra. Pre mňa to bude najdôležitejší prestup v živote, z ktorého sa nesmierne teším,“ prezradil s úsmevom pre klubový web.

„Mojim cieľom je s chuťou si zahrať každý jeden zápas, čo mám pred sebou, kdekoľvek budem pôsobiť, lebo by to malo byť práve o tom, urobiť radosť sebe aj fanúšikom a mať dobrý pocit z toho, čo robím,“ dodal na záver Hatok o jeho futbalových cieľoch.