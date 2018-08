V Galérii vystavujú ilustrácie z doposiaľ nevydanej verzie Hobita

29. aug 2018 o 19:35 TASR

BANSKÁ ŠTIAVNICA. Banskoštiavnická Galéria Jozefa Kollára ponúka pre milovníkov umenia ďalšiu výstavu zo série ilustrátorských výstav. Tentoraz je možné v galérii obdivovať 37 ilustrácií Petra Kľúčika z doposiaľ nevydanej verzie kultovej knihy Hobit od J.R.R. Tolkiena.

Ako informuje Slovenské banské múzeum, pod ktoré galéria spadá, okolo rokov 1990 - 1992 sa vo vydavateľstve rozhodli, že už nailustrovaného Hobita od Petra Kľúčika nevydajú, lebo "asi by sa to nepredalo", keď v tom čase už bola na trhu česká verzia. Za štvrťstoročie sa ilustrácie pokúsilo vydať ešte niekoľko vydavateľstiev, no vždy neúspešne.

"A tak ostali ilustrácie knihy J. R. R. Tolkiena len na papieri - v jedinom exemplári. Stojí za to ich vidieť. Pozerať sa zblízka, ako autor pracuje s vlastnou fantáziou, veľmi podobnou filmom, ktoré vznikli o desaťročie neskôr, bez toho, aby videl akúkoľvek inú "predlohu", ako ide po texte, ako do obrázkov vpletá fóry, ako postavičky drobných hobitov naberajú jeho tenkým perom na dynamike," informuje múzeum.

Peter Kľúčik absolvoval po ukončení Strednej školy umeleckého priemyslu Vysokú školu výtvarných umení v ateliéri Albína Brunovského. Ilustroval viac než 20, najmä detských a dobrodružných, kníh a je držiteľom mnohých ocenení - opakovane získal cenu za Najkrajšiu knihu roka, ale aj Cenu Ľudovíta Fullu, je zapísaný na čestnej listine IBBY. Po roku 1991 prestal ilustrovať, v súčasnosti sa venuje voľnej tvorbe - maľbe a grafike.

Výstavu z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia. V Galérii Jozefa Kollára potrvá do konca septembra.