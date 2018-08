Veľký futbalový prehľad: Banská Štiavnica zatiaľ suverénnom piatej ligy

Podrobný prehľad uplynulého kola od tretej po siedmu ligu. Nájdete tu všetko. Výsledky, komentáre, zostavy a tabuľky.

27. aug 2018 o 11:57 Stanislav Černák, ADRIÁN HOMOLA

Tipos III. liga

Krásno – Žarnovica 2:0 (2:0)

Góly: 39. Chupáč, 44. Rajnoha. ŽK: 3-2. Rozhodoval: Burger, 150 divákov.

Žarnovica: Straka – Blahút, Blaho, Jacko, Suslov, Blahút, Urgela, Štefanka, Širáň (76. Bahna), Kovchar (46. Nitško), Litwiak

Hralo sa za sychravého počasia. Prvé strelecké pokusy domácich skončili mimo brány hostí. Hostia boli herne lepší, ale protiútoky domácich boli nebezpečné. V 21. minúte prevetral Straku vlastný obranca Jacko, keď odkopával loptu, lenže tá smerovala do brány Žarnovice, avšak Straka ju stihol pohotovo odvrátiť na rohový kop. Prvú strelu zaznamenali hostia v 23: minúte, Suslov pokus vyrazil gólman domácich na rohový kop. Potom si s dvoma streleckými pokusmi Krásna opäť poradil brankár MFK Straka. V 39. minúte sa znova vyznamenal brankár hostí, nebezpečnú strelu domácich vyrazil na roh, avšak to už neodolal, po rohu sa hlavičkou presadil Chupáč – 1:0. V 44. minúte hostia zbytočne stratili loptu, na 2:O zvyšoval Rajnoha.

Po zmene strán, v 46. minúte hostia vyrobili ďalšiu chybu, ale Štefanka v poslednej chvíli odvrátil na roh. V 49. minúte Blahútovu strelu zlikvidoval gólman domácich. V 54. minúte Straka chytil čistý gól. V 76. minúte Krásno založilo rýchly protiútok, no opäť sa vyznamenal gólman hostí. V 80. minúte gólovú strelu domácich tečovala obrana MFK na rohový kop. Hostia síce podali v druhom polčase zlepšený výkon, ale nedokázali skórovať, a tak druhýkrát v sezóne prehrali.

Ostatné výsledky: Zvolen – L. Hrádok 1:0, Čadca – Podbrezová B 4:1, Lučenec – L. Štiavnica 2:1, R. Sobota – Poltár 4:1, Fiľakovo – Ružomberok B 1:0, Námestovo – Kalinovo a Or. Veselé – Martin sa nehralo

1.Fiľakovo 5 5 0 0 10:3 15

2.Lučenec 5 4 0 1 8:7 12

3.Rim. Sobota 5 3 1 1 8:5 10

4.Žarnovica 5 3 0 2 10:5 9

5.Or. Veselé 4 3 0 1 10:8 9

6.Zvolen 5 2 2 1 4:3 8

7.Ružomberok B 5 2 1 2 8:7 7

8.Martin 4 2 0 2 7:5 6

9.L. Hrádok 5 2 0 3 7:6 6

10.Podbrezová B 5 2 0 3 12:12 6

11.Poltár 5 2 0 3 6:10 6

12.Čadca 5 1 1 3 6:8 4

13.Kalinovo 4 1 1 2 5:10 4

14.Námestovo 4 1 0 3 3:5 3

15.L. Štiavnica 5 1 0 4 5:10 3

16.Krásno 5 1 0 4 5:10 3

IV. liga skupina Juh

N. Baňa – Šalková 0:0 (0:0)

Rozhodoval: Valentýni, 130 divákov, ŽK: 3-2, N. Baňa: Zarić – Vlčko, Bartoš, Pacalaj (70. Barniak), Konečný (70. Janšík), Milošević, Čakloš, Ljubisavljević, Dobrík (70. Vozár), Branković (79. Brodziansky), Pánik, Šalková: Smerek – Štubniak, Mesík, Dobrík, Dobrík, Lašút, Palovič, Zimnikoval, Bútora (64. Mikulec), Debnár, Chovanec (76. Mesík)

Do stretnutia lepšia vstúpila Šalková, približne od 20. minúty Nová Baňa hru vyrovnala. Najväčšie šancu v prvom dejstve mali hostia, keď po rohovom kope nastrelili brvno. Domáci mohli ku koncu polčasu dvakrát skórovať, keď sa do šanci dostali Dobrík a Ljubisavljević, ale šance nepremenili. Druhý polčas lepšie začali domáci, keď v 47. minúte ušiel obrane Brankovič ale jeho peknú strelu zlikvidoval brankár Šalkovej. Hra sa potom vyrovnala. Domáci mali dva/tri protiútoky, ale chýbala im finálna prihrávka, aby sa dostali do vyloženejších šancí. Deľba bodov je zaslúžená.

Ostatné výsledky: Príbelce – Rakytovce 5:3, Kováčová – Č. Balog 1:0, Hriňová – Pliešovce 1:1, Tornaľa – Detva 5:2, Tisovec – Medzibrod 0:3, Badín – Sl. Ďarmoty 2:2

1.Kováčová 4 4 0 0 12:1 12

2.Šalková 4 3 1 0 11:4 10

3.Medzibrod 4 3 1 0 9:2 10

4.Rakytovce 4 3 0 1 9:7 9

5.Hriňová 4 2 1 1 12:5 7

6.Príbelce 4 2 1 1 12:6 7

7.Pliešovce 4 2 1 1 6:5 7

8.Tornaľa 4 2 0 2 8:12 6

9.ŠK Badín 4 1 1 2 5:7 4

10.Č. Balog 4 1 0 3 7:10 3

11.Detva 4 1 0 3 7:14 3

12.Nová Baňa 4 0 1 3 3:8 1

13.Sl. Ďarmoty 4 0 1 3 7:17 1

14.Tisovec 4 0 0 4 1:11 0

V. liga skupina C

B. Štiavnica – L. Vieska 3:0 (1:0)

Góly: 9. a 59. Pastier, 71. Lupták

Rozhodoval: Turňa, 200 divákov, ŽK: 1-2, ČK: 0-1, B. Štiavnica: Kalíšek – Pastier, Pinka, Macko (88. Kuma), Beňadik, Chmelina (84. Pastier), Necpal, Pastier (78. Neuschl), Lupták, Michalek, Kminiak (76. Šima), L. Vieska: Číž – Turkota, Macejko, Repiský, Benča, Fišnar, Škriniar (59. Lapšanský), Hanus (62. Barbora), Gajdoš, Henžel (82. Barboriak), Arvaj

V regionálnom derby mali od začiatku miernu prevahu domáci hráči. V 9. minúte sa ujali vedenia, keď Pastierovu strelu stečoval obranca hostí do vlastnej siete. Potom v 13. minúte dostal dve žlté karty po sebe hosťujúci Marcinek. L. Vieska si aj s desiatimi hráčmi vypracovala jednu šancu, ktorú však nevyužila. Aj domáci mali niekoľko príležitostí, ale aj tie ostali nevyužité. Po zmene strán aj napriek oslabeniu, boli prvých 15 minút iniciatívnejší hostia. V 59. minúte domáci zvýšili vedenie, priamy kop premenil Pastier – 2:0. Líder tabuľky zvýšil v 71. minúte už na 3:0, trafil sa Lupták. Domáci sa s výsledkom uspokojili, iniciatívu opäť prebrala L. Vieska. Mala niekoľko šancí, ale skóre sa už nemenilo.

Lovča – Bacúch 3:4 (0:4)

Gól: 48. a 80. Krivjančin, 57. Gemzický (vl.) – 2. a 27. Lapin, 7. Švidraň, 42. Jakuba

Rozhodoval: Fábry, 110 divákov, ŽK: 1-2, Lovča: Ivan – Krivjančin, Beňo, Šebeň, Goral, Struhár, Paller, Rybár, Rapčan, Páleník, Neuschl, Bacúch: Palider – Gemzický, Švantner, Nikel, Lang, Mucha, Dekrét, Jakuba, Švéda (60. Jánošík), Lapin, Švidraň

V Lovči sa hral zápas dvoch rozdielnych polčasov. Prvý patril jednoznačne hosťom, ktorý už v 7. minúte vyhrávali 2:0. Do polčasu pridali ešte ďalšie dva presné zásahy. Domáci sa cez prestávku zmobilizovali a nechceli sa zmieriť s debaklom. Už v 48. minúte začal ich spanilú jazdu za zvratom Krivjančin. V 57. minúte bolo 2:4, vlastenca si strelil Gemzický. Na 3:4 v 80. minúte znížil opäť Krivjančin. Spanilá jazda za bodmi sa tu však pre Lovču skončila a body si odviezol Bacúch.

D. Niva – Prenčov 1:0 (0:0)