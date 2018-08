Na žiarskej skládke odpadu majú problém so švábmi. Premnožili sa

Prevádzkovateľ zabezpečil aj dezinsekciu smetiarskych áut, aby sa nepríjemný hmyz nerozšíril priamo do mesta.

29. aug 2018 o 10:03 Ivana Zigová

ŽIAR NAD HRONOM. Zo skládky komunálneho odpadu v Žiari nad Hronom – v časti Horné Opatovce sa už nejaký čas šíri nepríjemný hmyz, a to v nebývalej miere.

„Je to problém, šváby síce človeku neublížia, no prenášajú choroby a tento rok je ich tu extrémne veľa, dostanú sa všade. Na chvíľu to aj ustalo, no opäť sa to zhoršilo,“ povedal nám zdroj, ktorý nechcel byť menovaný, no pohybuje sa v objektoch v blízkosti skládky.

Ťažkosti už mesiace

Už pred letom smerovali na miesto aj žiarski hygienici, ktorí vykonali štátny zdravotný dozor pracovných priestorov na skládke. „Od zamestnancov sme zistili, že s nástupom teplých dní došlo k premnoženiu švábov už koncom apríla a začiatkom mája,“ potvrdila regionálna hygienička Eva Striežová.

Nasledovali nielen dezinsekčné postreky skládok – komunálneho aj priemyselného odpadu, ale napríklad aj dezinsekcia priestoru pamätníka zaniknutej obce Horné Opatovce. Podľa našich informácií museli v ostatnom období ťažkosti s hmyzom riešiť aj v neďalekom priemyselnom parku.

„O probléme vieme, no nejaký konkrétny podnet sme nezaznamenali,“ zareagoval vedúci kancelárie primátora mesta Martin Baláž. V blízkosti skládky je aj mestský objekt, ktorý však v súčasnosti slúži najmä ako sklad náradia a materiálu. „Určite vykonáme nejakú obhliadku a ak bude treba, prijmeme v našom areáli opatrenia,“ povedal.

Prečítajte si tiež:

Prečítajte si tiež: Vábiť jelene do Svätého Antona prídu súťažiaci z trinástich krajín

Dezinsekciu zopakovali

Šváby v lokalite sú podľa Miloša Ďurajku, člena predstavenstva žilinskej spoločnosti T+T, ktorá skládku prevádzkuje, dlhodobým problémom. Ten podľa jeho slov vznikol v minulosti pravdepodobne uložením odpadu kontaminovaného švábmi, či priebežne dovážaným kontaminovaným odpadom.

„V tomto roku došlo k značnému rozmnoženiu ako dôsledku vlhkého počasia striedaného vysokými teplotami v mesiacoch apríl a máj,“ potvrdil za prevádzkovateľa skládky.

„V reakcii na rozmnoženie švábov naša spoločnosť zabezpečila prostredníctvom oprávnených organizácií dezinsekciu budov na skládke v apríli (23.4.) aj v máji (10.5.) a následne celoplošnú dezinsekciu v júni a v júli (9.6., 14.7.) a naposledy 17. augusta,“ priblížil opatrenia Ďurajka.

Sú súčasťou skládok

Súčasne na skládke pristúpili aj k dezinsekcii vozidiel a mechanizmov pracujúcich na skládke, ale aj k dezinsekcia areálu Technických služieb – Žiar nad Hronom, a. s., vrátane všetkých vozidiel zabezpečujúcich odvoz komunálneho odpadu. Práve prostredníctvom nich by sa totiž hmyz mohol dostať priamo do mesta.

„Situácia sa významne zlepšila. Totálne odstránenie švábov na skládke je len ťažko dosiahnuteľné, preto bude v prípade potreby aj v nasledujúcich mesiacoch zabezpečená celoplošná dezinsekcia,“ dodal Ďurajka.

Regionálna hygienička zdôraznila, že šváby sú hmyzom, ktorý znepríjemňuje životné a pracovné prostredie človeka. „Sú súčasťou skládok odpadu, no je v záujme prevádzkovateľa skládky, aby účinnou dezinsekciou eliminoval ich množstvá a zabránil ich prenosu do ďalších lokalít,“ povedala.