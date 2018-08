Prezident žiarskych basketbalistov: Najdôležitejším želaním je zdravie všetkých hráčov

Pomaly odštartujú basketbalové súťaže. Zisťovali sme, čo je nové v úspešnom klube MŠK BK Žiar nad Hronom.

28. aug 2018 o 11:09 Stanislav Černák

ŽIAR NAD HRONOM. Klub MŠK BK Žiar nad Hronom postaví do novej sezóny 8 súťažných družstiev. Viac o tom, ako funguje úspešný žiarsky basketbalový klub, aké sú ambície do novej sezóny, ako s odstupom času hodnotia sezónu uplynulú, sme sa rozprávali s tým najpovlovanejším. Prezidentom klubu Jánom Valentom.

Ako sa spätne pozeráte na uplynulú sezónu s odstupom času?

– Minuloročnú sezónu hodnotíme ako mierne sklamanie, nakoľko naše ciele sú vždy maximalistické. Nášmu mužskému tímu sa nepodarilo prebojovať do finálovej šestky o boje do extraligy, ale ako veľký prínos hodnotíme postupné zapracovávanie kadetov a juniorov, ktorí nastupovali do mužských zápasov a pomaly získavali svoje prvé skúsenosti so seniorským basketbalom.

Družstvo kadetov ako prvoročiaci sa ťažšie rozbiehali proti o rok starším rovesníkom, ale ku koncu súťaže dokázali hrať vyrovnané partie s družstvami, ktoré sa umiestnili na medailových pozíciách, čo hodnotíme ako veľký prísľub do ďalšej sezóny.

Asi najväčším nepríjemným prekvapením bolo pre nás družstvo starších žiakov, ktoré prvýkrát od svojho pôsobenia v klube nezískalo medailu. Družstvo žiakov sa od začiatku sezóny potýkalo s kolísavou výkonnosťou, avšak príchodom trénerskej dvojice Nagy a Valent chlapci začali omnoho viac v zápasoch bojovať a k záveru sezóny podávali výkony, ktoré tešili nielen vedenie BK, ale aj divákov a rodičov.

Družstvo starších mini obhájilo titul majstra Slovenska, keď počas celej sezóny nenašli premožiteľa. Príjemným prekvapením a ďalším prísľubom do novej sezóny bolo družstvo mladších mini, kde naši chlapci tiež bojovali o titul majstra Slovenska, nebyť však diskutabilného rozhodnutia v závere zápasu o titul, aj táto kategória by oslavovala zisk zlatej medaily. Takto však našich chlapci vybojovali striebro, čo je tiež obrovským úspechom a povzbudením pre našich mladých basketbalistov.

Z družstva prípravky sa vďaka úspešnej práci trénerov podarilo zapracovať niekoľko hráčov do herného procesu, čo vidíme ako veľké pozitívum. Ďalším svetlým príkladom sú projekty NEMAK Mikroliga a „Baskeťáčik“, ktoré sa tešili veľkému záujmu zo strany rodičov a detí.

Ako vyzeralo dlhé a horúce leto v klube BK MŠK Žiar nad Hronom?

– Po finálových turnajoch majstrovstiev Slovenska sme si všetci, ako tréneri, hráči aj rodičia potrebovali od basketbalu oddýchnuť. No po týždennej pauze sa všetci znova zapojili do tréningového cyklu a prípravy na ďalšiu sezónu. Začiatok prázdnin bol spestrený mini kempom, ktorého sa zúčastnilo 30 hráčov BK a kde pod vedením Dušana Bohunického (bývalého Slovenského reprezentanta a momentálne šéftrénera mládeže v Pardubiciach) a trénera J. Horvátha absolvovali spolu šesť tréningových jednotiek. Chlapci dostali tréningové plány na leto, a vždy boli videní na basketbalových ihriskách po meste. Niektorí z nich na sebe naozaj tvrdo pracovali. Začiatkom augusta začala letná príprava pre všetky mládežnícke družstvá, ktoré budú reprezentovať naše mesto v nadchádzajúcej sezóne. Tento rok sme sa vrátili k myšlienke zorganizovať letné sústredenie, ktoré sa uskutočnilo vo vysokohorskom prostredí na Krahuliach. Cieľom sústredenia bolo nielen naberanie nových síl a kondície, ale aj upevňovanie tímového ducha a kolektívu.

Podľa našich informácií pán Nagy už nie je športovým riaditeľom klubu. V klube ostal pôsobiť ako tréner. Kto bude zastávať jeho funkciu a prečo sa táto zmena udiala?

– Norbert Nagy pôsobil v minulej sezóne ako asistent pri družstve mužov, koordinátor NEMAK Mikroligy a zároveň ako športový riaditeľ klubu. Od marca 2018 začal zastávať úlohu hlavného trénera v družstve žiakov. Z dôvodu časovej vyťaženosti nebolo možné sa naplno venovať funkcii športového riaditeľa klubu. Výkonná rada BK v najbližšom období vymenuje nového klubového športového riaditeľa.

Nová sezóna už pomaly klope na dvere. Aké ligy a turnaje čakajú na jednotlivé vekové kategórie?

– Do novej sezóny postavíme ako klub 8 tímov – družstvo mužov, kadetov, starších žiakov, žiakov, mladších žiakov, starších mini a mladších mini. Pri kategórii mladší mini, pri ktorom rátame s väčším záujmom, postavíme v tejto kategórii dve družstvá. Každý z tímov sa zúčastní nielen prípravných zápasov s družstvami zo Slovenska, ale aj medzinárodne obsadených turnajov.

(zdroj: BK MŠK Žiar nad Hronom)

Žiarsky klub je známy systematickou prácou s mládežou. Niekoľko odchovancov vášho klubu sa dostalo aj do reprezentačných výberov. V čom je tajomstvo úspechu?