Mesto Žiar biskupský kaštieľ odkúpi, myšlienku podporili poslanci

28. aug 2018 o 15:14 Kveta Fajčíková

ŽIAR NAD HRONOM. Žiarski mestskí poslanci dnes na mimoriadnom mestskom zastupiteľstve podporili odkúpenie renesančno-barokového kaštieľa, ktorý je historickou dominantou mesta, ako aj čerpanie úveru na tento účel. Predkupné právo má síce na kaštieľ štát, mesto však nepredpokladá, že by o kúpu prejavilo záujem.

Na kúpu nehnuteľnosti s priľahlými pozemkami si mesto vezme úver vo výške 2,8 milióna eur, ktorý bude splácať dvanásť rokov. Pri možnosti využitia mimoriadnych splátok sa však môže táto doba skrátiť.

Primátor Žiaru nad Hronom Peter Antal hovorí, že toto úverové zaťaženie nebude mať výraznejší dopad na finančnú kondíciu mesta, keďže Žiar momentálne čerpá iba jediný úver na verejné osvetlenie. „Úver na kaštieľ nás možno posunie v hodnoteniach trochu nižšie, no nemalo by to mať zásadný charakter. Záchrana tejto pamiatky je však pre mesto veľmi dôležitá,“ dodal.

Vráti sa mu zašlá sláva

Prvým krokom po odkúpení kaštieľa bude podľa primátora historicko - archeologický výskum, ktorý budú realizovať odborníci z trnavskej univerzity. Tí navrhnú aj plán obnovy kaštieľa, ktorý mesto plánuje realizovať prevažne z dotačných schém.

„My budeme v obnovenom kaštieli zabezpečovať činnosti, aby bola pamiatka využívaná celodenne. Chceme sem presťahovať archeologické múzeum, Galériu Júliusa Považana, zriadiť tu pamätnú izbu biskupa Štefana Moysesa,“ dodal primátor s tým, že priestory by tu mala nájsť základná umelecká škola, seniori a ďalšie záujmové skupiny. Kaštieľ tak bude mať zároveň aj komunitný charakter. Do obnovenej kaplnky by sa mali vrátiť koncerty a kultúrne podujatia, ako tomu bolo aj v minulosti.

Primátor odpovedal aj na otázku, prečo sa mesto neuchádzalo o kaštieľ, ktorý je súkromným vlastníctvom, už skôr. Takáto ponuka však podľa neho prišla od majiteľov až teraz.

Poslanci ocenili odvahu mesta

Mestská poslankyňa Stella Víťazková považuje kúpu kaštieľa za dôležitý krok: „Som rada, že mesto našlo odvahu pre tento krok a že táto myšlienka našla podporu aj u poslancov. Keby sme nechali pamiatku ďalej chátrať, budúce generácie by nám to zrejme neodpustili,“ dodala s tým, že mesto získa obnovou kaštieľa dôstojné priestory pre rôzne aktivity.

Žiarsky kaštieľ dal v 17. storočí postaviť arcibiskup Peter Pázmáň, dlho slúžil ako letné sídlo banskobystrických biskupov. Od roku 1851 tam pôsobil aj biskup Štefan Moyses.

V kaštieli bola kedysi aj kaplnka, knižnica, či archív. Stav kaštieľa sa však roky zhoršoval a dnes môže túto pamiatku zachrániť iba komplexná obnova. Donedávna kaštieľ využívala súkromná obchodná akadémia, ktorú kvôli poklesu študentov presťahovali.