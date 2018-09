Hráči Pohronia sa zhodujú, že to bol ťažký zápas. Ďungel je najlepším strelcom II. ligy

Pohronie zaznamenalo proti Dubnici tretiu výhru v sezóne.

2. sep 2018 o 13:52 Stanislav Černák

ŽIAR NAD HRONOM. V piatkový večer pod umelým osvetlením sa v Žiari nad Hronom hral zápas, ktorý sa divákom musel páčiť. Oba tímy predvádzali kvalitnú hru, útoky a šance sa striedali na oboch stranách. O zisku troch bodov pre Pohronie rozhodol dvojgólový strelec Peter Ďungel. To však nie je všetko. Na konte má už 7 gólov a vedie tabuľku strelcov druhej najvyššej futbalovej súťaže!

„Tento zápas som prežíval veľmi ťažko. Súper mal svoju kvalitu, chcel sa proti nám vytiahnuť. Ešte sme neprehrali a istotne tu chceli získať aspoň bodík a potrápiť nás. Chvalabohu sme to zvládli a vyhrali sme,“ prezradil pre klubový web po zápase Peter Ďungel. V závere už aj na ňom bolo vidieť, že siahol na dno svojich fyzických síl. „Zápas bol veľmi ťažký. Bol som tam osamotený. Krajní záložníci ma nezásobovali veľa loptami. Mal som tam veľa súbojov a šprintov. Bolo to náročné, ku koncu som už mal toho dosť,“ doplnil.

„Dnešné víťazstvo sa nerodilo ľahko. Mali sme výborný vstup do zápasu, dali sme veľmi pekný gól. Paradoxne nám to viac uškodilo ako pomohlo. Dubnica sa dostala na koňa, začali nás vyššie napádať, hrali pekný a kombinačný futbal, ale chvalabohu, ukázala sa sila kolektívu. Výborne sme to zvládli, Peťo Ďungel dal potom náš druhý gól a tešíme sa z víťazstva. Takéto výhry nás posúvajú ďalej,“ zhodnotil zápas stopér Ján Nosko.

„Bol to veľmi ťažký duel. Bol to bojovný zápas, súper prišiel s taktikou nakopávaných dlhých lôpt a napádania, čo je veľmi ťažké hrať celý zápas. Sme radi, že sme to vydržali, pretože nám takýto štýl hry nesedí. Ale podarilo sa vyhrať a sme radi za tri body,“ zhodnotil duel aj Ján Hatok. Takéto vydreté víťazstvo tímu veľmi pomohlo. „Určite nám to pomôže v ďalších zápasoch. Takéto stretnutia sú najťažšie na zvládnutie,“ doplnil Hatok.