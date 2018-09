Priemyselný areál so silom chce firma zmeniť na obytnú zónu

Investor uvažuje o obchodnom centre a o bytoch, ktorých by mohli byť až stovky.

7. sep 2018 o 13:32 Ivana Zigová

ŽARNOVICA. Priemyselný areál v Žarnovici s objektom niekdajšieho obilného sila sa môže premeniť na obytnú zónu s bytmi a s obchodným centrom. So zámerom prichádza majiteľ pozemkov a viacerých nevyužívaných stavieb - spoločnosť F.L.R. Invest so sídlom v Bratislave.

Obstaranie urbanistickej štúdie schválili mestskí poslanci, zafinancuje ju však práve investor, ktorého oslovila výhodná poloha v blízkosti centra a súčasného sídliska, ale aj vhodné napojenie Žarnovice na dopravnú infraštruktúru.

Byty rôzneho štandardu

„Plánujeme tam bytové doby a obchodné centrum, ktoré by zodpovedalo veľkosti Žarnovice, bol by v ňom supermarket a ďalšie prevádzky, kam by miestni mohli prísť napríklad na sobotňajší nákup,“ povedal nám jeden z konateľov spoločnosti F.L.R. Invest Ivan Ďuďák.

Práve urbanistická štúdia by mala bližšie určiť aj plánovaný počet bytov.

„Nemáme záujem ísť do nejakého extrému, ide nám o to, aby to bolo príjemné bývanie. Odhadol by som to na nejakých 350 bytov, ale to je skutočne len veľmi hrubý odhad,“ zareagoval na našu otázku. Štandard bytov by mal byť rôznorodý.

„V miestnych firmách pracujú ľudia na rôznych pracovných pozíciách, takže štruktúra bytov má pokrývať celú škálu požiadaviek – od štartovacích bytov pre mladé začínajúce rodiny, aj nájomných, cez byty pre kompletné rodiny, teda väčšie, až niekoľko luxusnejších manažérskych bytov,“ poznamenal.

Dominantou bývalého areálu je vysoký objekt obilného sila. Či a ako ho do projektu zakomponujú, ukáže až nasledujúce obdobie. „Musí prejsť statickým posudkom. Ak to bude možné, tak v ňom vznikne pekné bývanie, ak nie, pôjde preč, ale dnes je veľmi predčasné hovoriť o tom,“ odpovedal Ďuďák a zdôraznil, že zámer je len v počiatkoch.

Z rovnakého dôvodu sa zatiaľ nevedel vyjadriť ani k výške konkrétnej investície.

„Prvý krok je zmeniť charakter územia, lebo dnes je to priemyselná zóna, treba tam vybudovať infraštruktúru, to všetko sa teraz len posudzuje,“ vysvetlil.

Vidia potenciál

Aktuálne firma začala s „papierovou“ fázou projektu, ktorá bude podľa Ďuďákovho odhadu trvať približne rok.

„Na začiatku je príprava urbanistickej štúdie, následne návrh zmien územného plánu a až keď to mesto schváli a bude s tým súhlasiť, až potom môžeme začať reálne pracovať,“ povedal.

„Ak by sme začali s projektovou prípravou v priebehu budúceho roka, verím, že najneskôr v roku 2020 by sa mohlo začať so stavbou. Ale postupná premena celého územia bude trvať päť až desať rokov,“ priblížil.

Začať chcú práve jednou z bytoviek a obchodným centrom.

Spoločnosť považuje Žarnovicu za dynamicky sa rozvíjajúce mesto – najmä z pohľadu rozširovania sa priemyselných prevádzok a rastúceho dopytu po pracovnej sile nielen z okolia.

„Mnohí zamestnanci sem dochádzajú, najmä pre nich by mohlo byť atraktívne získať bývanie priamo v meste. Takže s týmto počítame,“ dodal konateľ spoločnosti, ktorá areál vlastní.