Mladého Žiarčana vinia z dvoch krádeží

Vlámať sa mal aj do bufetu v areáli žiarskeho kúpaliska.

7. sep 2018 o 17:10 (iz)

ŽIAR NAD HRONOM. Z dvoch krádeží obvinila polícia v týchto dňoch 20-ročného Žiarčana. Podľa policajtov mal ešte v júli (od 9. do 10.7.) preliezť plot areálu žiarskeho kúpaliska a dostať sa do bufetu v drevenom altánku so štvorcovým barovým pultom.

„Tam poškodil zámok na chladiacom boxe a ukradol viaceré fľaše alkoholu rôznych značiek, poškodil aj zámky na skrinkách pod barom, odkiaľ vzal sladkosti, chipsy, chrumky a podobne,“ priblížila krajská policajná hovorkyňa Petra Kováčiková. S použitím násilia sa dostal aj k minciam v susednom automate.

Článok pokračuje pod video reklamou Video reklama



Mladíka však vinia aj z ďalšieho porušenia zákona. Rovnako v júli (zo 17. na 18.7.) mal podľa zistení polície vypáčiť zásobník na finančnú hotovosť na mliečnom automate pred žiarskou Základnou školou na Ulici M.R. Štefánika. Odtiaľ si odniesol hotovosť, ktorú tam v tom čase našiel.