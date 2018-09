Radovan Puliš posilnil Detvu

Rodák z Hliníka nad Hronom, Radovan Puliš, si zahrá za Detvu.

7. sep 2018 o 21:04 Stanislav Černák

Hokejový útočník Radovan Puliš sa po skúške u českého extraligistu zo Zlína vracia späť na Slovensko. Odchovanec HKM Zvolen začal sezónu v drese zvolenského rivala z Detvy. Informovala o tom klubová stránka „Medveďov“.

Puliš začal prípravu na aktuálnu sezónu práve pod Poľanou, ale to sa pripravoval na skúšku v Zlíne. 26-ročný rodák z Hliníka získal v sezóne 2012/2013 majstrovský titul so Zvolenom, v ktorom strávil podstatnú časť svojej doterajšej kariéry.

Bývalý kapitán Zvolena sa predstavil už aj v reprezentačnom drese, s dvojkrížom na hrudi nastúpil desaťkrát. V najvyššej slovenskej súťaži má odohraných celkovo 304 zápasov, v ktorých dosiahol bilanciu 101 gólov a 106 asistencií, všetky v drese Zvolena. V Detve Puliš už krátko pôsobil, v sezóne 2012/2013, keď Podpoľanci pôsobili v prvej lige, nastúpil za nich 9 zápasoch.

„Rado je kvalitný útočník, ktorý si vie nájsť svoje miesto na ľade, je silný na puku, vie sa presadiť v súbojoch pred bránkou, ale hlavne dokáže strieľať góly, čo už neraz potvrdil v kluboch, kde pôsobil. Prostredie, do ktorého prichádza dobre pozná. Veríme, že sa rýchlo udomácni a zapadne do kolektívu. V tíme sa stretne s viacerými bývalými spoluhráčmi so Zvolena a dúfame, že to bude viditeľné aj na ľade. Vítame ho pod Poľanou, je pre nás veľkou posilou a už teraz sa všetci tešíme na jeho výkony v našom tíme,“ napísal klub na svojej oficiálnej stránke.