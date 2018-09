Pohronské derby v znamení fantastických zákrokov gólmanov a výhry hostí

Vo vyrovnanom zápase rozhodol jediný gól.

8. sep 2018 o 9:30 Viktor Háber

MFK Dukla Banská Bystrica – FK POHRONIE Žiar nad Hronom Dolná Ždaňa 0:1 (0:0) Góly: 65. Paraj ŽK: Pelegríni, Rozhodoval: Patrik Kmec, 1062 divákov. MFK Dukla Banská Bystrica: Krejčí – Tóth, Starší (75. Žilinec), Laksik (. Tapiwa), Kupčík, Snitka, Prikryl, Migaľa, Vajda, Savić (58. Ďanovský), Willwéber FK Pohronie: Jenčo – Nosko, Tesák, Jacko, Pelegríni, Frimmel (61. Pavúk), Ďungel (78. Vondryska), Hatok, Paraj, Sojka (57. Špyrka), Blahút

BANSKÁ BYSTRICA. Počas jarmočného dňa mala Dukla cieľ bodovať naplno proti zatiaľ nezdolanému Pohroniu. Derby stretnutie prinieslo v prvých minútach nezaujímavý futbal bez šancí.

Prvé si po 20 minútach hry vypracovali domáci. Najprv hlavičkoval z bezprostrednej blízkosti Vajda a jeho senzačne vychytal Jenčo. Následne sa z nenápadnej akcie dostal až priamo ku gólmanovi súpera Willwéber, no v tutovke mieril vysoko nad bránku. Následne Dukla akoby znervóznela. Bystričania začali kaziť rozohrávku, strácali ľahké lopty a Pohronie sa s nimi začalo hrať ako mačka s myšou.

Po chybe Jakuba Tótha mal tutovku na kopačke Paraj, ale zbytočne prihrával. Následne Krejčí robinsonádou vychytal Pelegríniho z priameho kopu a zasahoval aj pri hlavičke Sojku. Dukla sa v závere polčasu mierne prebrala a Tóth sa po peknej akcii dostal do 16-ky, kde bol faulovaný, no penalta sa nepískala. Hneď na to sa dostal do samostatného úniku Ďungel, nepochopiteľne však mieril mimo Krejčího svätyňu. Divoký záver gól nepriniesol.

Na začiatku druhej časti hry to skúšal Snitka peknou strelou spoza šestnástky, ale Jenčo sa opäť vytiahol. Dukla začala hrať nátlakový futbal, šance si vypracovávala najmä po štandardkách či outoch Migaľu. Vo finálnej fáze však chýbalo lepšie zakončenie. Hoci Pohronie zo začiatku vyčkávalo, dostalo domácich pod tlak a po chybe defenzívy nenápadne vystrelil Paraj a Krejčí sa naťahoval zbytočne - 0:1. Červený tím si následne poradil s pološancami súpera šancu na vyrovnanie mal Vajda po najlepšej individuálnej akcii zápasu, avšak opäť fantasticky chytil loptu Jenčo. Keď nepresne namieril Muchaya, napodobnil Vajdovu peknú akciu Tesák, ale taktiež sám pred Krejčím nepochodil. Dukla v závere chcela Pohronie zatlačiť, chýbali jej však pohotovejšie prihrávky a presnejšia rozohrávka. Hostia boli behavejší a hladnejší po výhre, ktorú si už ustrážili.

Dušan Tóth (tréner Dukly): „Vedel som, že tento zápas bude o jednom góle. Bola to naša hlúposť, keď sme ho dostali, hoci sme predtým mali loptu v držaní a práve my sme mohli ísť do brejku. No vzápätí loptu stratíme a rýchlo inkasujeme. Nebol som v dnešnom zápase spokojný s výkonom hráčov. Mužstvo, ktoré máme, bolo podľa mňa kvalitatívne lepšie ako náš súper. Avšak treba na ihrisku vydať zo seba všetko. Nám chýbala finalizácia prihrávok a nevyužili sme šance. Očakával som viac od každého jedného hráča. Zápas sme si prehrali sami.“

Milan Nemec (tréner Pohronia): „Boli sme lepším mužstvom. Prvých 20 minút sme sa síce hľadali, ale potom sa to zlepšilo. Už v prvom polčase sme mali tri dobré možnosti, ale nepremenili sme ich. Nabádali sme hráčov, aby boli trpezliví, že ak sa presadíme kombinačnou hrou, súper s tým bude mať problém. Potvrdilo sa to, keď sme dali gól a hoci v závere niektoré veci neboli z našej strany v poriadku, tak predsa len sme vybojovali tri body. Domáci sa snažili silovo presadiť, ale my sme to ustáli.“