Divá zver križuje cestu a hynie pod kolesami áut

Rizikový je tristometrový úsek v blízkosti obce Bzenica.

10. sep 2018 o 11:15 Ľubica Mojžišová

BZENICA. Pre veľký úhyn zveri osadili poľovníci z miestneho revíru veľkú tabuľu upozorňujúcu vodičov na stret so zverou.Umiestnená je pri hlavnej ceste neďaleko Bzenice v okrese Žiar nad Hronom.

Článok pokračuje pod video reklamou Video reklama



V tomto roku sedem zrážok

„V minulej sezóne nám uhynulo 15 zvierat. Skoro všetko to boli dopravné nehody s pomerne veľkou škodou,“ objasnil poľovník a predseda tamojšieho urbárskeho spoločenstva Jozef Jančo.

Rizikový je podľa neho zhruba 300 metrov dlhý úsek od bývalej hliníckej továrne po veľké odpočívadlo, ktoré leží v smere na Bzenicu.

„Od začiatku tohto roku evidujeme v tomto úseku sedem škodových udalostí. Boli to zrážky áut s lesnou zverou, výškou škody však nešlo o dopravné nehody,“ povedala krajská policajná hovorkyňa Mária Faltániová.

Jančo hovorí, že napríklad v marci prišli v dôsledku zrážky o dva mladé jelene aj o niekoľko srniek.

„Jeden bol trojročný korunový desatorák. Bol to nádejný chovný jeleň a skončil takto. Neteší nás to,“ dodal.

Mäso varia psom

Ak nie je mäso zo zrazenej zveri veľmi rozbité, varia z neho pre poľovníckych psov.

„Na konzum to už nie je vhodné mäso, pretože príde do kontaktu s kvapalinami z auta, či už je to olej alebo chladiaca zmes. Zvyčajne vytečú, keď sa predok auta rozbije,“ vysvetlil.

Nepoužiteľné mäso spravidla zakopávajú v lese. „Máme známeho, ktorý má viacúčelový stroj, a vykope nám na to hlbokú jamu,“ dodal Jančo.