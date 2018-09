Kremnica núka lokalitu Sokolského ihriska obchodným reťazcom. V súťaži

Súťaž ukáže, či a aký obchodný reťazec bude v meste, kde väčší supermarket časti miestnych chýba, stavať.

10. sep 2018 o 10:11 Ivana Zigová

KREMNICA. Mesto Kremnica vyhlásilo obchodnú verejnú súťaž, prostredníctvom ktorej hľadá záujemcu o výstavbu prevádzky supermarketu alebo hypermarketu v lokalite takzvaného Sokolského ihriska. Žiada pritom zachovanie rozsahu športovísk.

Podmienky súťaže počítajú najskôr s prenájmom pozemkov počas výstavby a neskôr, po kolaudácii, s ich predajom.

Uchádzači musia pritom na Slovensku prevádzkovať sieť supermarketov s prevažne potravinovým sortimentom minimálne päť rokov, prihlásiť sa môžu do 8. októbra.

Ohlásili sa Tesco aj Billa

„Súťaž by mala vyústiť do podávania ponúk subjektov, ktoré by boli ochotné sa zapojiť a supermarket s podmienkou zachovania športovísk v súčasnom rozsahu, samozrejme nie v súčasnom stave, ktorý je zlý, vybudovať,“ povedal primátor mesta Alexander Ferenčík (nezávislý). Ten tvrdí, že o možnú výstavbu prevádzky sa tento rok zaujímali spoločnosti Tesco Stores SR aj Billa, preto predpokladá, že sa zapoja.

„Keď bude nejaký výsledok, ak sa výberová komisia dohodne, návrh konkrétnej zmluvy o budúcej kúpnej zmluve by mal byť výstupom pre mestské zastupiteľstvo. Tam je priestor na rokovanie,“ naznačil.

Chýbala im diskusia

Postup obchodnej verejnej súťaže mestskí poslanci minulý týždeň schválili, hoci širšia diskusia s obyvateľmi mesta chýbala viacerým z nich. „Malo by sa to odkomunikovať s ľuďmi, ktorí v domoch okolo bývajú, to nám tu chýba,“ povedal poslanec Alexander Sekaj (nezávislý). Ten upozornil aj na to, že krok, ktorý v budúcnosti počíta s predajom plochy ihriska, prichádza veľmi krátko pred voľbami.

„Osobne mi vadí, že táto téma neprešla širšou diskusiou, určite by si ju zaslúžila. A diskusia, ktorá sa v ostatných dňoch rozbehla, svedčí o diverzite názorov. Niektorí chcú, iní nie. Sú tu takí, čo preferujú Tesco, iní sú radikálne proti a chceli by iný reťazec,“ poznamenal nezávislý poslanec a tiež Ferenčíkov protikandidát v blížiacich sa voľbách Jaroslav Slašťan.

Proti výstavbe nie je ani poslanec za KDH a rovnako kandidát na primátora Kremnice Martin Novodomec. Chýba mu však alternatívny pozemok, ktorý by podľa neho malo byť mesto schopné záujemcom ponúknuť. Tiež upozornil, že zmluva o budúcej kúpnej zmluve, s ktorou podmienky súťaže rátajú, je už vážnym záväzkom, ktorý môžu skomplikovať najrôznejšie nepredvídané okolnosti.

V minulosti aj petícia proti

Výstavba supermarketu na Sokolskom ihrisku je témou už roky, Kremničanov rozdeľuje. V minulosti sa časť miestnych postavila proti zámeru na tejto ploche aj petíciou.

Jedna z vtedajších odporkýň výstavby Jana Sýkorová žiadala tentokrát od poslancov, aby do podmienok budúcej zmluvy zakomponovali aj požiadavky na ochranu životného prostredia.

„Aby sa myslelo na dopad na životné prostredie z hľadiska emisií, hlučnosti a spodných vôd. Aby tam boli napríklad dlažby, cez ktoré môže voda cirkulovať, aby tam bola zeleň,“ povedala počas zastupiteľstva, kde sa o téme rokovalo.

Za organizátorov turnaja Zasmečuj deťom zdravie, dnes Memoriálu Mateja Tótha, vystúpila mama bojovníka, ktorý podľahol zákernej chorobe. Turnaj na pomoc onkologicky chorým deťom totiž organizujú práve na ihrisku, kde by mal stáť supermarket.

„Som presvedčená, že obchodov, ktoré tu máme, je málo. Jednota dominuje a má dosť vysoké ceny. Keďže väčšina obyvateľov by chcela obchodný reťazec, prikláňam sa k nim. Ak reťazec dokáže športoviská zachovať, respektíve vybudovať nanovo a zveľadiť ich, lebo súčasné ihrisko je vo veľmi zlom stave, ja by som bola za,“ povedala.

Súčasný stav športoviska a najmä jeho zázemia je podľa nej katastrofa.

„Sociálne zariadenia sú v dezolátnom stave, je to hanba. Športovci sa nemajú kde umyť, sprchy sú rozbité, bola by som rada, keby sa to zmenilo,“ dodala.