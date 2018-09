Smutným hrdinom bol najlepší zo Slovákov. Nebolo to na penaltu, bránil sa Škriniar

Slovensko prehralo na Ukrajine.

9. sep 2018 o 17:15 (aktualizované 9. sep 2018 o 17:52) Pavol Spál, Ľvov

ĽVOV. Komorná atmosféra v ukrajinskom Ľvove ponúkala niečo nezvyčajné. Zreteľne bolo počuť, ako slovenský brankár Martin Dúbravka usmerňuje svojich spoluhráčov.

Aréna Lviv s kapacitou 35-tisíc bola prázdna. Ukrajinci museli hrať bez divákov, pretože od UEFA dostali trest za rasistické prejavy.

Domáci tréner Andrej Ševčenko napriek tomu pozýval fanúšikov.

Fanzóna pred štadiónom

Ihneď pri štadióne bolo poriadne hlučno. Na parkovisku pred arénou organizátori postavili fanzónu s pódiom a troma veľkými obrazovkami.

Cez plot tak povzbudzovali svoj tím.

Slovenský tréner Ján Kozák dal prvýkrát v súťažnom zápase šancu Ľubomírovi Šatkovi. Obranca Dunajskej Stredy bol jediným hráčom slovenskej ligy v základnej zostave.

Inak Kozák stavil na osvedčených hráčov.

Domáci mali miernu prevahu v držaní lopty, ale Slováci ich do ničoho nepúšťali. Hral sa opatrný, málo atraktívny a veľmi taktický súboj. Bez veľkých šancí.

Možno aj preto, že súperi v poslednom čase hrali spolu často a dobre sa poznajú.

Prísna penalta

Slováci pôsobili kompaktne a dobre bránili, hoci keď často strácali lopty. Spoľahlivo fungovala obrana, kde vynikol najmä Milan Škriniar.

Bol ako múr, nik cez neho neprišiel. Nepokazil azda žiadnu prihrávku, bol najlepším hráčom Slovenska.

Bol však aj smutným hrdinom. Po jeho súboji s Viktorom Cygankovom odpískal desať minút pred koncom rozhodca prísnu penalta.

“ Keď sme začínali mať prevahu, prišiel pokutový kop a prehrali sme. Bol to typický remízový zápas, ktorý sa skončil našou prehrou. Cítime teda veľké sklamanie, nezaslúžili sme si prehrať. „ Ján Kozák, tréner Slovenska

Andrij Jarmolenko ju s veľkým šťastím premenil, Dúbravka si totiž na loptu siahol.

"Podľa mňa to na penaltu nebolo. Súperov hráči si loptu posunul a dostával sa predo mňa, ja som iba roztiahol ruky a on cezo mňa prepadol," vysvetľoval Škriniar.

"Je to škoda, pretože sme celý zápas dobre bránili. Mali sme aj nejaké šance a pološance, žiaľ, nepadlo to tam. Nebol to z našej strany zlý výkon. Teraz nám nezostáva nič iné, iba vyhrať zostávajúce zápasy a o to sa budeme snažiť," dodal.

Po stretnutí cítil hnev brankár Dúbravka, ktorému nechýbalo veľa, aby pokus súpera vytesnil mimo brány.

„Pri penalte som sa snažil neurobiť pohyb čo najdlhšie a znervózniť ho. Kopol to však hore a pre mňa to bolo zložitejšie. Brankára nahnevá, keď si pri jedenástke siahne na loptu a je tak blízko k tomu, aby ju chytil," prezradil.

"Bol to opatrný a vyrovnaný zápas. Proti sebe nastúpili dve výborné mužstvá, technicky vyspelé. Terén síce nebol najlepší, ale chalani sa s tým dokázali vyrovnať. Striedali sa lepšie chvíľky s horšími a myslím si, že mali minimálne na remízu," doplnil Dúbravka.

Podľa Kozáka si prehru nezaslúžili

V závere zápasu Slováci zatlačili súpera a mohli vyrovnať.

V druhom polčase sa Kozák pokúsil oživiť hru a poslal do nej dvoch mladých hráčov. Kreatívnejší Ondrej Duda vymenil Adama Nemca, Vladimíra Weissa nahradil Albert Rusnák.

Namiesto Juraja Kucku ešte v závere prišiel Ján Greguš.

"Zápas ukázal, že sa stretli dve kvalitné mužstvá. Vyvíjalo sa to tak, ako sme si predstavovali, takže chlapcom nemôžem nič vyčítať. Škoda, že viaceré veci najmä v prvom polčase sme nedotiahli do konca," vravel Kozák.

Plán nevyšiel

Sklamaný bol aj obranca Martin Škrtel. Keď prišiel pred novinárov, hlboko sa nadýchol a odpil si z vody. A smutne začal.

„Hodnotí sa to ťažko, bol to remízový zápas. Mrzí nás to. Ukrajina síce držala viac loptu, ale nemyslím si, že by nás nejako prevýšila. Mali sme aj my šance, ale sme ich nevyužili,“ tvrdil kapitán slovenského tímu.

Priznal, že plán, s ktorým jeho mužstvo na Ukrajinu prišlo, sa splniť nepodarilo. „Sme smutní, lebo sa nám nepodarilo získať ani bod. Nič iné nám neostáva, iba vyhrať zvyšné tri zápasy.

A čo si myslel o penalte? „Bola asi sporná, ale nič nám neostáva, iba to rešpektovať,“ dodal Škrtel.

Ševčenko penaltu nechcel komentovať

Tvorca hry Slovákov Marek Hamšík odohral už svoj 107. reprezentačný zápas a vyrovnal tak rekord Miroslava Karhana.

"Bol to zápas na čistú remízu. Žiaľ, rozhodca v závere odpískal penaltu a tá rozhodla. Odohrali sme vyrovnaný a kvalitný zápas, len škoda, že sa hralo bez divákov. Oba tímy mali pred sebou rešpekt, ťažko sa presadzovalo v ofenzíve," tvrdil Hamšík.

Ukrajina má vďaka víťazstvu už šesť bodov, počas týždňa triumfovala aj v Česku (2:1).

„Vedeli sme, že to bude náročný duel, pretože proti sebe hrali rovnocenní súperi. Rozhodla trpezlivosť chlapcov. Moji hráči plnili pokyny, mali za úlohu neotvárať hru," prezradil taktiku tréner Ševčenko.

"K penalte sa nechcem vyjadrovať, rozhodca rozhodol a nič sa na tom nezmení. Zmeny počas zápasu priniesli osoh, noví hráči priniesli na hraciu plochu novú energiu. Triumf je zásluhou tímového výkonu našich hráčov," dodal.

Ďalší zápas Ligy národov odohrajú Slováci 13. októbra, v Trnave privítajú Česko.