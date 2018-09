Veľký futbalový sumár od tretej ligy po siedmu

Prinášame vám výsledky, komentáre, zostavy a tabuľky z regionálneho futbalu.

10. sep 2018 o 11:08 Stanislav Černák, ADRIÁN HOMOLA

Tipos III. liga Stred

Fiľakovo – Žarnovica 1:1 (0:1)

Góly: 53. Knežević – 30. Litwiak. ŽK: 6 – 2. Rozhodoval: Valentýni, 550 divákov

Žarnovica: Pavol – Suslov, Blaho, Jacko (90. Holenda), Župa, Antošík, Pidruchnyi (81. Blahút), Urgela, Štefanka, Kovchar, Litwiak (63. Širáň)

Úvod zápasu patril domácim, už v 3. minúte sa dostali do šance, ktorú ale zneškodnil Pavol. V 8. minúte po rohu Urgelu sa dostal k lopte Jacko, ale jeho gólovú strelu vyrazil domáci brankár. Od 15. do 20. minúty mali viac z hry domáci. Avšak potom sa hra vyrovnala a do vedenia šla Žarnovica v 30. minúte. Center hostí premenil Litwiak – 0:1. Od úvodných minút druhého dejstva Fiľakovo zatlačilo hostí, ale bola to Žarnovica, ktorá pohrozila. Štefankovu strelu z uhla chytil domáci brankár. V 53. minúte vyrovnali domáci, úspešným strelcom bol 53. Knežević. Domáci pokračovali v tlaku, ale vyznamenal sa Pavol. Najskôr vyrazil priamy kop domácich na roh a následne zneškodnil gólovú hlavičku Fiľakova. V 65. minúte hostia zbytočne stratili loptu, ale rýchly protiútok domáci nedokázali premeniť na gól. V 79. minúte Fiľakovo trafilo tyč Pavolovej brány. Domáci boli v druhom polčase lepším tímom, ale nedokázali premeniť svoje šance, a tak si Žarnovica vybojovala bod za remízu.

Ostatné výsledky 6. kola: Zvolen – Podbrezová B 1:0, L. Hrádok – Poltár 3:1, Čadca – Martin 0:2, R. Sobota – Ružomberok B 1:3, Námestovo – Lučenec 3:0, Krásno – Kalinovo 0:2, Or. Veselé – Lipt. Štiavnica (11.9.)

1. Fiľakovo 8 5 2 1 12:7 17

2. Zvolen 8 5 2 1 9:5 17

3. Ružomberok B 8 5 1 2 20:10 16

4. L. Hrádok 8 5 0 3 15:8 15

5. Žarnovica 8 4 2 2 15:9 14

6. R. Sobota 8 4 2 2 10:8 14

7. Lučenec 8 4 1 3 10:13 13

8. Martin 7 4 0 3 13:8 12

9. O. Veselé 6 3 1 2 13:12 10

10. Kalinovo 7 2 3 2 9:12 9

11. Poltár 8 3 0 5 10:16 9

12. Námestovo 7 2 1 4 8:8 7

13. Podbrezová B 8 2 1 5 13:15 7

14. L. Štiavnica 7 2 0 5 8:15 6

15. Čadca 8 1 2 5 9:15 5

16. Krásno 8 1 0 7 5:18 3

IV. liga skupina Juh

N. Baňa – Č. Balog 0:3 (0:1)

Góly: 55. Pacalaj (vl.), 14. Vozár, 80. Medveď

Rozhodoval: Burger, 100 divákov, ŽK: 1-0, N. Baňa: Zarić – Vlčko, Pacalaj, Konečný, Milošević, Čakloš, Ljubisavljević (24. Barniak), Dobrík, Pánik, Janšík (78. Radič), Brodziansky (57. Vozár), Č. Balog: Müller – Cibula, Daxner, Floch, Balco (61. Medveď), Vozár (78. Auxt), Mózer, Betka (73. Rosík), Motyka, Auxt, Horváth (61. Ťažký)

Novobančania chceli odčiniť debakel z minulého kola, hostia ich však zaskočili gólom už v 14. minúte. Čierny Balog je vyspelé mužstvo a domáci sa proti nemu presadzovali ťažšie. V 55. minúte si vlastenca strelil Pacalaj a to bola voda na mlyn hostí, ktorí pridali tretí gól v 80. minúte.

Ostatné výsledky: Tisovec – Rakytovce 1:1, Kováčová – Badín 0:0, Hriňová – Šalková 2:2, Tornaľa – Pliešovce 1:0, Detva – Medzibrod 1:1

1.Kováčová 6 5 1 0 15:2 16

2.Rakytovce 6 5 0 1 13:8 15

3.Šalková 6 4 2 0 17:7 14

4.Medzibrod 6 3 3 0 10:3 12

5.Príbelce 6 3 1 2 14:10 10

6.Pliešovce 6 3 1 2 9:6 10

7.Tornaľa 6 3 1 2 9:12 10

8.Č. Balog 6 3 0 3 12:11 9

9.Hriňová 6 2 2 2 14:8 8

10.Badín 6 1 2 3 6:9 5

11.Sl. Ďarmoty 6 1 1 4 15:21 4

12.Detva 6 1 1 4 9:18 4

13.Nová Baňa 6 0 1 5 6:19 1

14.Tisovec 6 0 0 6 2:17 0

V. liga skupina C

B. Štiavnica – Sásová 3:1 (2:1)

Góly: 15. a 34. a 47. Kminiak (prvé dva z 11 m), – 27. Murín (11 m)

Rozhodoval: Remeň, 300 divákov, ŽK: 1-2, ČK: 0-1. B. Štiavnica: Kalíšek – Beňadik, Pinka, Necpal, Chmelina (88. Mudrák), Pastier (82. Jucha), Barák, Lupták (82. Vilmon), Michalek, Pastier, Kminiak (66. Budinský), Sásová: Čavoj – Dočkal (58. Kollár), Turčan, Stacho (74. Jobko), Vidiečan, Haring, Dobrota, Gibala, Švec (12. Samson), Murín, Schmidtmayer

Prvý polčas sa niesol v nervóznom duchu. Hostia hrali až príliš tvrdo. Domáci si vytvorili miernu prevahu. V 15. minúte šli do vedenia, keď jedenástku premenil Kminiak. Hostia vyrovnali v 27. minúte, tiež z pokutového kopu, úspešným exekútorom bol Murín. V 33: minúte hráč hostí Schmidtmayer kopol domáceho útočníka, za to videl červenú kartu a rozhodca nariadil penaltu, tú opäť premenil Kminiak – 2:1. Na začiatku druhého polčasu Štiavničania hneď zúročili prevahu o jedného muža, keď hetrik zavŕšil Kminiak. Po tomto momente tempo hry upadlo, Sásovčania mali príliš nepresnú mušku.

Krupina – Prenčov 3:1 (2:1)

Góly: 25. Selecký, 34. Kindernaj, 63. Strhársky – 9. Beňovic

Rozhodoval: Chmúrny, 80 divákov, Krupina: Rabota – Strhársky (88. Haško), Babiak, Kindernaj, Valica, Petrovský (80. Babiak), Lietava, Kindernaj (75. Selecký), Boháčik, Selecký (76. Ližbetin), Cibuľa (56. Bartík), Prenčov: Herold – Weber, Chovan, Beňovic, Vician, Chovan, Blahút (85. Chovan), Blahút, Blahút, Blahút, Beňovic (46. Báťo)

Hosťom vyšiel úvod stretnutia, keď sa v 9. minúte presadil Beňovic. V 25. minúte pekným gólom pod brvno vyrovnal Selecký. Ešte do polčasu Krupina zvrátila výsledok, po rohovom kope hlavou skóroval kapitán Kindernaj. V druhom polčase už mali domáci hru pevne pod kontrolou, ale zahadzovali šance. Presadil sa už len v 63. minúte Strhársky. Hralo sa prakticky na jednu bránu.

Lovča – Bzovík 4:4 (2:2)

Góly: 34. Neuschl, 45. Rapčan, 70. Páleník, 90. Krivjančin – 8. a 80. Augustín, 20. Pápay, 54. Výboh