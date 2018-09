Pohronie na víťaznej vlne. Špyrka: Súperi nás už vnímajú a pripravujú sa na nás

Pohronie zvíťazilo v treťom zápase po sebe, v sezóne ešte neprehralo a atakuje vrchné poschodia tabuľky. Tentoraz zo Žiaru odchádza naprázdno Tatran Prešov.

14. sep 2018 o 22:07 Ján Ihracký

FK Pohronie – Tatran Prešov 2:1 (0:0)

GÓLY: 70. Pelegríni, 72. Špyrka – 79. Leško

ROZHODOVAL: Nemček, 928 divákov, ŽK: 2 – 4

POHRONIE: Jenčo – Nosko, Tesák, P. Jacko, Pelegríni, Ďungel, Pavúk (87. Košuda), Hatok, Paraj, Blahút (67. Frimmel), Špyrka (90. Antošík)

PREŠOV: Lukáč – Petro, Luberda, Dujmović, Micovčák (46. Maník), Kačala, Dzurík, Strachan (26. Leško), Hošek, Keresteš (85. Bartek), Micherda

PRIEBEH ZÁPASU:

V úvodnej štvrťhodine držalo domáce Pohronie loptu na svojich kopačkách častejšie ako jeho súper z Prešova, no ani jedno mužstvo si šancu nevypracovalo. Prvých striel do priestoru brány sa diváci dočkali v 17. minúte, najskôr z uhla strieľal hosťujúci Micherda, na druhej strane skúsil pozornosť brankára Lukáča Blahút. Pohronie malo naďalej územnú prevahu a dobíjalo obranné hradby Tatranu, avšak viazla mu finálna fáza. Najväčšia šanca domácich prišla v 43. minúte, k centrovanej lopte sa v šestnástke dostal Ďungel, hlavou posunul voľného Pavúkovi, ktorý však zakončil veľmi nedôrazne. Mužstvá tak šli do kabín na prestávku za nerozhodného stavu.

Začiatok druhého polčasu patril opäť domácim, prízemnou strelou preveril Lukáča v 50. minúte Paraj. Na druhej strane kontroval po štandardke hlavičkou Kačala. Štadión stíchol v 54. minúte, kedy sa Jenča pokúsil obstreliť striedajúci Maník, lopta šla tesne vedľa žrde. Keď to Pohroniu nejde, skúša Pelegríni svoje povestné ďalekonosné strely, takou sa prezentoval v 64. minúte a poriadne natiahol Lukáča, ktorý loptu len vyrazil. Druhý pokus mu už vyšiel excelentne (opäť si mnohí zaspomínali na jeho minulosezónny gól proti Spišskej Novej Vsi), keď z priameho kopu v 70. minúte z dobrých 25 metrov nedal brankárovi Tatrana šancu na úspech. Pelegríniho recept na góly zrejme dobre „odkukal“ mladý Špyrka a už o dve minúty opäť strelou z diaľky prestrelil Lukáča. Pohronie sa dostalo do laufu, a obrane Tatranu podkurovalo aj naďalej. Situáciu si však skomplikovalo v 78. minúte keď v šestnástke domáca obrana faulovala Hošeka, loptu si na biely bod postavil Leško a premenil pokutový kop. Pohronie sa nestiahlo do obrany, naopak v 82. minúte po rohu to strelou spoza šestnástky skúšal Frimmel. V 90. minúte to bol opäť Pelegríni, ktorý po rohovom kope zamestnal brankára hostí, ten loptu vyrazil len na roh. Hostia ešte mohli v záverečnej minúte nadstavenia vyrovnať z priameho kopu, ale hráč Tatranu mieril len do múru. Pohronie sa tak vezie na víťaznej vlne, trojbodový zásah zaznamenalo tretíkrát po sebe.

MOMENT ZÁPASU:

Rozhodujúca bola dvojminútovka druhého polčasu, počas ktorej dokázali hosťujúceho brankára Lukáča prekonať ďalekonosnými strelami najprv kapitán Pelegríni a po ňom aj mladík Špyrka.

HRÁČ ZÁPASU:

Hráči, ktorí vedia dať hre myšlienku sú vyvažovaní zlatom. Pohronie má túto cennosť v osobe kapitána Lukáša Pelegríniho, ktorý aj dnes režíroval v poradí už piate tohtosezónne víťazstvo.

SLOVÁ AKTÉROV:

Víťazný gól zápasu strelil 19-ročný hráč domácich Jozef Špyrka. Paradoxom je, že medzi Pohronské osy zavítal práve z Prešova. Bol to pre neho prvý tohtosezónny gól: „Bol to určite náročný zápas. Už v prvom polčase sme ukázali našu kvalitu, kombinačnú hru, ktorú potvrdzujeme v každom zápase. V druhom polčase sme hrali dobre po šestnástku, ale v nej sme sa nevedeli presadiť. Nakoniec to zlomil najprv Pele (Lukáš Pelegríni pozn. red.), ktorý dal krásny gól z priameho kopu a potom mi to aj prihral, skúsil som to z diaľky a vyšlo mi to. Som rád, že som po dlhom čase skóroval.“ Pohronie to dlho skúšalo kombinačnou hrou, viazla mu však finálna fáza. Boli pokusy o strely z diaľky súčasťou taktiky? „Nebolo to naším cieľom. My sa stále snažíme hrať rýchlu kombinačnú hru, ale nešlo nám to. Skúsili sme túto variantu a vyšlo nám to.“ prezradil Špyrka. Pohronie má za sebou deväť kôl, v nich ešte stále neokúsilo pocit prehry: „Je to určite super pocit. Vieme, že súperi to vnímajú, pripravujú sa na nás a tým pádom je to aj náročnejšie, ale určite je to skvelé.“

Anton Mišovec (tréner Prešova): Zápas sa nehodnotí dobre, pretože sme prehrali, ale hrali sme proti kvalitnému súperovi, ktorý bol aktívny. V prvom polčase bol ten zápas ešte bezgólový. V druhom polčase sme mali náznaky šancí my i oni, ale od 70. minúty, po pokĺznutí hráča s loptou, pískol rozhodca priamy kop a z toho dali prvý gól. Myslím si, že to bola pekná strela od Pelegríniho, druhý gól takisto od Špyrku. Nepomer bol v tomto zápase v posudzovaní faulov. Úplne mi to nepríde kóšer takáto vec. Nemyslím si, že sme tím, ktorý veľa fauluje, alebo je cez mieru agresívny. Niektoré veci neboli posúdené tak ako mali.

Milan Nemec (tréner Pohronia): Som rád, že sme získali tri body. Myslím si, že to bol kvalitný zápas. V prvom polčase sme hrali veľmi dobre po šestnástku, zakončenie nebolo správne vinou finálnej fázy, kde sme sa nevedeli trafiť. Nabádali sme ale hráčov aby pokračovali v úsilí, aby sa pokúšali ohroziť súpera aj z diaľky. Nakoniec padli dva krásne góly práve z väčšej vzdialenosti. Zbytočne sme si skomplikovali situáciu penaltou. Potom tam bolo pár zbytočných faulov z našej strany a boli sme radi, že sme doviedli zápas do víťazného konca. K rozhodcom sa vyjadrovať nebudem, pretože tiež by sme mohli oponovať, ale myslím si, že to nemá zmysel.