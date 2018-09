OKRESNÝ FUTBAL: Víkendové výsledky, komentáre a tabuľky od štvrtej po siedmu ligu

Všetko podstatné z dedinského futbalu v okrese nájdete tu.

16. sep 2018 o 21:58 Vladimír Širáň

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Video reklama



III. LIGA

Žarnovica – Čadca 4:1 (2:0)

Góly: 29. Litwiak, 45. Štefanka, 50. Jacko, 85. Širáň – 69. Coma. ŽK: 1 – 1. Rozhodoval: Butora, 100 divákov.

Žarnovica: Pavol – Suslov, Blaho, Jacko, Župa, Antošík (88. Nitško), Pidruchnyi (88. Karvaš), D. Urgela, Štefanka, Kovchar (72. J. Blahút), Litwiak (60. Širáň)

Úvodné minúty boli opatrné z obidvoch strán. Prvá strela patrila hosťom, keď brankár domácich Pavol vyrazil loptu len pred seba, ale hosťujúci hráč prekopol bránu MFK. Od tohto momentu sa hra odohrávala medzi šestnástkami bez akýchkoľvek šancí. Zlom nastal v 29. minúte, keď dlhá lopta Antošíka našla Litwiaka, ktorý otvoril skóre zápasu – 1:0. V 32. minúte strela hostí skončila v náručí brankára Pavola. Ani pokusy Župu a Antošíka nenašli svoj cieľ. V 35. minúte hlavička Štefanku po centri Suslova skončila v náručí brankára hostí. O tri minúty na to, domáci založili rýchly protiútok. Po prihrávke Kovchara sa Litwiak rútil sám na bránu hostí, ale namiesto zakončenia prihral Urgelovi, ktorý už nedokázal prekonať hosťujúceho brankára. Žarnovica nakoniec v poslednej minúte polčasu zvýšila vedenie, keď výbornú prihrávku Litwiaka premenil na gól Štefanka – 2:0.

Gól do šatne otriasol Čadcou. Už v 48. minúte mohli domáci zvýšiť svoje vedenie, keď hlavička Blaha po štandardke Urgelu tesne minula bránu hostí. O dve minúty sa domáci predsa tešili len z ďalšieho gólu, keď sa po rohovom kope Urgelu hlavičkou presadil Jacko – 3:0. Hostia sa však nevzdávali. Už v 54. minúte mohli znížiť, ale podarilo sa im to až v 69. minúte, keď sa nádhernou strelou presadil Coma – 3 1. V 85. minúte Širáň vybojoval stratenú loptu a upravil na konečných 4:1. V poslednej minúte mohli zvýšiť striedajúci hráči, ale center Karvaša a následnú hlavičku J. Blahúta zlikvidoval brankár Čadce. Žarnovica zaslúžene zvíťazila.

R. KOPČÁK

IV. LIGA

Badín – N. Baňa 3:0 (2:0)

Góly: 11. Veselovský, 17. Ďurta, 48. Brašeň

Rozhodoval: Dančo, 150 divákov, ŽK: 0-1

Badín: Hoger – Giertl (78. Hudec), Brašeň (62. Studený), Baláž, Giertl, Kollár (50. Žilík), Ďurta, Nemčík (62. Medveď), Bíreš, Kohút, Veselovský (62. Plško)

N. Baňa: Zarić – Vlčko, Pacalaj, Konečný (83. Radič), Čakloš, Dobrík (64. Jančík), Pánik, Vozár, Brankovič, Bartoš, Brodziansky

Badín po piatich zápasoch bez plného bodového zisku potreboval víťazstvo. Domáci sa pustili do Novej Bani z chuti, a to už v 11. minúte, keď obrana hostí nechala Veselovského po rohovom kope úplne voľného a domáci viedli 1:0. O šesť minút to bolo na badínskej strane ešte veselšie, po prihrávke Brašeňa a zaváhaní hosťujúceho obrancu sa dostal k lopte Ďurta a prekonal hosťujúceho brankára. Hostia aký-taký náznak šance mali v 37. minúte, po pošmyknutí sa domáceho Kollára, ale Vlčko nenaložil s ponúknutou šancou ideálne a loptu poslal vysoko nad. Druhý polčas opäť rozohrali domáci skvele, v 48. minúte po peknej akcii našiel Ďurta v šestnástke Brašeňa a ten ponad vybiehajúceho brankára poslal Badín do vedenia o tri góly. V 55. minúte striedajúci Žilík opečiatkoval pravú žrď svätyne hostí. Následne Zarić len s námahou vyrazil ťažkú strelu z diaľky strelu na roh a neskôr sa triaslo jeho brvno. Ďalší gól už nepadol.

V. LIGA

Ladomerská Vieska – Hrochoť 1:0 (0:0)

Úvod zápasu sa odohrával medzi šestnástkami s minimom šancí na oboch stranách. V druhom polčase domáci mali prevahu, vytvorili si aj šance, ktoré však nedokázali premeniť. Nepresadili sa Arvaj, Hanus a ani Gajdoš. Hostia v druhom polčase mali jednu šancu, ktorú však brankár Číž zneškodnil. O osude zápasu rozhodla 79. min., kedy sa po priamom kope dostal k lopte Turkota, ktorý rozhodol o najtesnejšom triumfe domácich.

Góly: 79. M. Turkota, R: Ján Fajčík, 150 divákov, ŽK: 16. Matej Turkota, 57. Martin Gajdoš, 33. Daniel Škamla

LADOMERSKÁ VIESKA: V. Číž - R. Benča, T. Macejko, J. Repiský, M. Turkota, M. Gajdoš, P. Hanus, E. Škriniar, E. Barbora, J. Arvaj, M. Lapšanský (61. L. Fišnar)

HROCHOŤ: P. Mútňan - F. Hraško, I. Baitar, Vladimír Maľa, M. Poliak (70. J. Uhliar), J. Dorotovič, M. Prostredný, D. Škamla, Vladimír Maľa, M. Mazúch (80. R. Sláva), Ján Zátroch

Prenčov – Jakub 4:6 (1:4)

Domáci Prenčov nezvládol úvod zápasu, keď po hrubých chybách v obrane rýchlo inkasoval góly.