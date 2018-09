Organizátori Big Air v meste ohlásili zásadné rozhodnutie

Za organizačný tím hovorí o dôvodoch aktuálneho kroku Ondrej Horváth.

18. sep 2018 o 16:01 (iz)

KREMNICA. Organizátori obľúbeného podujatia Big Air v meste, ktoré už vyše desaťročie neodmysliteľne patrí ku Kremnici, ohlásili, že zimná verzia adrenalínovej akcie 2019 sa konať nebude.

„Dôvodov bolo niekoľko, no ten hlavný je asi potreba oddýchnuť si po organizačne extrémne náročných posledných podujatiach. Chceme načerpať nové sily aj motiváciu do ďalších ročníkov,“ vysvetlil za organizátorov Ondrej Horváth.

Organizátori majú aj dobré správy. V závislosti od situácie na kúpalisku a dohody s majiteľom, sa chcú v lete 2019 pokúsiť o usporiadanie druhého ročníka letnej verzie, ktorá by bola spojená s hudobným festivalom.

Občianske združenie FRST Crew zdôvodnilo svoje rozhodnutie aj veľkou výzvou, ktorá ich čaká v roku 2020.

„V roku 2020 chceme zimný Big Air v meste zaradiť do série pretekov Európskeho pohára v snowboardingu a freestyle lyžovaní. Toto rozhodnutie je ambiciózne, no po poslednom ročníku sme dospeli k záveru, že Kremnica na to potenciál má a my sme to schopný zvládnuť. Je to však už vysoká liga a musíme sa na to dobre pripraviť,“ povedal v tejto súvislosti Horváth.