Kremnica má po novom jeden volebný obvod. Tu sú kandidáti na poslancov

Kremničania si budú poslancov voliť po novom - v jedinom volebnom obvode.

21. sep 2018 o 13:06 Ivana Zigová

KREMNICA. Kremničania budú v novembrových voľbách voliť po novom. Kým v minulosti malo mesto päť volebných obvodov, aktuálne má len jeden viacmandátový zahŕňajúci celé jeho územie. Namiesto trinástich poslancov bude v zastupiteľstve sedieť len jedenásť.

S návrhom na zmenu prišla časť poslancov už v roku 2015. Poslankyňa Viera Vaská (Sieť) vtedy argumentovala, že jeden volebný obvod predstavuje najférovejší spôsob výberu poslancov. „Poradie jedenástich poslancov je závislé od absolútneho počtu hlasov, ktoré získajú,“ povedala. Nemôže sa tak stať, že do zastupiteľstva sa dostanú kandidáti, ktorí získali menej hlasov ako niektorí neúspešní, no v ich volebnom obvode to na zvolenie stačilo.

Iný názor mala vtedy poslankyňa Klára Popová (Smer-SD, SNS). Tá ho zdôvodňovala tak, že päť menších volebných obvodov zaručovalo Kremničanom právo zvoliť si ľudí, ktorých poznajú a s ktorými sa stretávajú. Spoločný obvod označila za krok späť.



O jedenásť poslaneckých miest sa v Kremnici v novembrových komunálnych voľbách bude uchádzať 24 poslancov, čo je výrazne menej ako pred štyrmi rokmi, keď ich bolo 42.

Kto chce byť v Kremnici poslancom?

Dušana Batisová - SaS, OĽaNO

Miloš Bíreš - nezávislý kandidát

Norbert Boldiš - nezávislý kandidát

Iveta Ceferová - nezávislá kandidátka

Štefan Drozd - Smer – SD

PaedDr. Tibor Ferenčík - nezávislý kandidát

Peter Gregáň - Národná koalícia (NK)

Ing. Tomáš Heriban - nezávislý kandidát

Mgr. Ondrej Horváth - nezávislý kandidát

MUDr. Radovan Junas, MHA - KDH

Mgr. Silver Jurtinus - mediálny konzultant, Spolu – občianska demokracia

Magr. Martin Kapšo - nezávislý kandidát

Maroš Kraml - Smer – SD

Mgr. Ing. Martin Novodomec - KDH

Andrej Pavlikovský - nezávislý kandidát

Dušan Privalinec - nezávislý kandidát

Michal Romanovský - Smer – SD

Mgr. Alexander Sekaj - nezávislý kandidát

Roman Szabó - SNS

Mgr. Klára Štroffeková - KDH

Ingrid Trokšiarová - nezávislá kandidátka

Ing. Viera Vaská - nezávislá kandidátka

Marián Vojtko, DiS.art. - nezávislý kandidát

Ing. Janka Volková - nezávislá kandidátka

Vo volebnom obvode sa volí 11 poslancov.