Obecné pálenice sa o zákazníkov neboja, v domácom pálení však vidia riziká

V obecných a súkromných páleniciach sa obávajú o zdravie konzumentov.

30. sep 2018 o 12:55 Adriana Antolová

PRENČOV/PODHORIE. Zákon o výrobe a uvádzaní liehu na trh novelizovali. Poslanci odklepli domáce pálenice. Vyrábať si však po domácky alkohol budú môcť len tí, ktorí si zaregistrujú svoje páleničiarske riady a budú dodržiavať prísne stanovené pravidlá. Inak im hrozia sankcie.

Domáci výrobcovia alkoholu budú môcť páliť len z vlastného ovocia a aj to len v obmedzenom množstve. Zakázaný je aj predaj takto podomácky vyrobenej liehoviny.

Pálenice reagujú

„Slovensko sa doteraz úspešne vyhlo väčším tragédiám, ktoré by spôsobil nekvalitný, podvodne vyrábaný alebo inak nelegálny alkohol. Je neuveriteľné, že poslanci Národnej rady v treťom tisícročí otvárajú dvere takejto hrozbe,“ kritizoval už pred schválením normu Viktor Mikuška, predseda Združenia páleničiarov Slovenska.

Obecné či súkromné pálenice v regióne sa tiež obávajú o zdravie konzumentov. Neodborne vyrobený alkohol môže spôsobiť poškodenie organizmu. O zníženie záujmu o ich služby sa však neboja.

„Nemáme žiadne obavy, že by tento zákon nejako ohrozil našu výrobu,“ povedala Lýdia Leleková, zodpovedná vedúca z pestovateľskej pálenice v Prenčove s tým, že tento rok je na ovocie naozaj bohatý a záujemcov o vypálenie kvalitnej pálenky majú dosť.

Ani v Podhorí si starostka Dana Ložiová nemyslí, že by zmena zákona mala ovplyvniť produkciu liehovín v obecnej pálenici. Uvidia však do budúcna, či bude mať tento zákon na výrobu vplyv.

Skôr sa obávajú, že podomácky vyrobený destilát môže mať negatívny dopad na ľudské zdravie.

V pestovateľskej pálenici v Hronskom Beňadiku, ktorú vlastní Ľudmila Rajšoková, majú práce vyše hlavy. „Táto sezóna je na ovocie naozaj bohatá. Dva posledné roky boli slabšie, ale tento sa vydaril,“ potvrdila majiteľka pálenice.

Drahé riady?

Zariadenie na výrobu domáceho alkoholu bude mať podľa zákona mnohé obmedzenia. Páleničiarsky riad bude musieť byť opatrený uzávermi tak, aby nedošlo k ich poškodeniu alebo odstráneniu.

Predtým, ako začne páleničiar vyrábať domáci destilát, bude to musieť podľa zákona oznámiť colnému úradu, ktorý mu zariadenie odplombuje a následne po ukončení výroby opätovne zaplombuje.

Súkromná osoba si môže pre vlastnú potrebu vyrobiť iba 25 litrov destilátu za kalendárny rok. Ak by v jednej domácnosti žilo viacero ľudí, ktorí spĺňajú definíciu súkromného výrobcu destilátu, aj na takúto domácnosť je povolených len 25 litrov destilátu ročne.

Legalizácia starých zariadení?

Viacerí odborní páleničiari si myslia, že tento zákon len posmelí nezákonne páliacich k tomu, aby si legalizovali svoje zariadenia. „Osobne si myslím, že nákup takéhoto špeciálneho zariadenia, ktoré bude spĺňať všetky normy podľa zákona, si nebude môcť dovoliť každý domáci páleničiar,“ zareagovala Ľudmila Rajšoková.

Starostka Podhoria Dana Ložiová je zároveň tajomníčkou Združenia páleníc Slovenska. To bojovalo za to, aby tento zákon neschválili, avšak neúspešne. „Na základe tohto zákona sa budú snažiť čierne pálenice legalizovať,“ myslí si Dana Lóžiová a dodáva, že sa im to vo väčšie prípadov ani nepodarí, pretože pravidlá na výrobu destilátu sú prísne.