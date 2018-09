Kuriozita z dedinského futbalu: Otec a syn sa postavili proti sebe

Zápas v Janovej Lehote priniesol zaujímavý rodinný mikrosúboj.

26. sep 2018 o 8:31 Vladimír Širáň

JANOVA LEHOTA. Duel siedmej ligy medzi Janovou Lehotou a Šašovským Podhradím nebol zaujímavý len výsledkom, ale aj niečím iným.

Proti sebe nastúpili otec a syn. V domácom mužstve sa predstavil Dušan Karásek mladší a proti nemu sa do brány postavil Dušan Karásek starší.

Viac dôvodov na úsmev mal mladší z tejto dvojice, ktorý síce gól otcovi nedal, ale jeho tím vyhral 3:0.

„Je super, že otcovi zdravie ešte dovolí športovať. Už cez týždeň boli u nás doma rôzne podpichovačky. Som rád, že sme doma zvíťazili a odohrali slušný zápas. V stretnutí bol moment za stavu 3:0, kedy sme si mysleli, že budeme kopať penaltu. Rozhodca to posúdil však inak. Síce penalty nekopem, tento raz by som si trúfol,“ s úsmevom povedal Karásek mladší.

Paradoxom je, že v roku 2012 sa Karásekovci stretli v jednom drese. Za Janovu Lehotu vtedy nastúpil Dušan Karásek starší aj so svojimi synmi Dušanom a Patrikom.

„Proti otcovi v bráne som v majstrovskom futbalovom zápase nastúpil prvýkrát a určite to je niečo špecifické. Ale v zápase som to nejako nevnímal,“ dodal mladší z dvojice.

Za svoj výkon sa brankár Šášovského Podhradia hanbiť nemusí. Tento nestarnúci veterán, ktorý napriek tomu, že mu ťahá na 50-ku, predviedol viacero krásnych zákrokov.

„Hrať zápas so synom ako spoluhráčom alebo súperom, vždy je to výnimočný moment. Keď nastúpime proti sebe, tak ide aj o prestíž a také pozápasové doťahovačky. Aj keď v tomto prípade som ťahal za kratší koniec, nevadí, verím, že to nebol posledný spoločný duel. Dúfam, že ak zdravie bude slúžiť, tak si zahrám so všetkými tromi synmi v jednom stretnutí,“ uzavrel čoskoro 50-ročný veterán.