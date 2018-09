Príde do Kremnice päťsto študentov architektúry? V meste vidia potenciál

Kremnici môžeme priniesť viac ako Banskej Štiavnici, kde to už dnes pomerne dobre funguje, hovoria študenti architektúry.

28. sep 2018 o 19:36 Ivana Zigová

KREMNICA. Kremnica môže dostať šancu zmeniť sa vďaka študentom architektúry. Skupina členov organizácie EASA (združenia študentov architektúry z rôznych krajín Európy – pozn. red.) prišla s projektom, s ktorým sa v medzinárodnej konkurencii uchádza o možnosť priviesť na Slovensko – konkrétne do Kremnice, svojich kolegov z iných krajín.

V meste by mali tvoriť a chcú doň priniesť originálne riešenia podporené sponzormi.

„EASA je sieť študentov architektúry, ktorí sa každý rok stretávajú na jednom mieste v Európe a spoločne tam dva týždne niečo vytvárajú,“ priblížila členka tímu Tereza Haumerová s dôvetkom, že, ak s konceptom venovaným Kremnici v súťaži prezentácií v Bulharsku uspejú, mohlo by do mesta v lete 2020 prísť až

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Video reklama



päťsto kreatívnych ľudí s tridsiatimi workshopmi.

video //www.youtube.com/embed/JHqCeE5z9-k

Takto vyzerali výtvory študentov na EASA 2017 v Dánsku. Zdro: YouTube

Opakovali sa kúpalisko Katarína aj Zechenterka

Minulý týždeň zorganizovali v kremnickom kine Akropola stretnutie s miestnymi, ktorí im mali odporučiť miesta v Kremnici s nevyužitým potenciálom.

Prečítajte si tiež: V uliciach sú nové koše, niektorým chýba označenie, čo do nich patrí

Od Kremničanov rôzneho veku zaznievali najčastejšie zatvorené kúpalisko Katarína, Zechenterova záhrada s dnes už prázdnym domom, v ktorom pôsobil spisovateľ Gustáv Kazimír Zechenter-Laskomerský, takzvaný Dolný park, ale aj rekreačný areál Toliar s okolitými chatami v Partizánskej doline, či Kutnohorská ulica, kde dnes bez využitia chátra niekoľko historických domov.

„V podstate sme sa s Kremničanmi zhodli, tieto miesta prídu kľúčové aj nám. Plus máme rozjednanú spoluprácu so psychiatrickou liečebňou, ktorá má tiež z nášho pohľadu zaujímavý areál a aj pacientov, s ktorými by sa dalo pracovať,“ povedala Haumerová.

Banskú Štiavnicu zavrhli s tým, že tam to funguje

Študenti priznávajú, že ako o prvom mieste na Slovensku, kde by sa stretnutie EASA 2020 mohlo uskutočniť, uvažovali o Banskej Štiavnici.

„Keď sme sa tam však prišli pozrieť, zistili sme, že pre Banskú Štiavnicu by to nejaký veľký význam nemalo, pretože tam z nášho pohľadu všetko funguje. My sme ale naopak chceli nájsť miesto, kde môže sila našej komunity niečo odštartovať, kde môže byť katalyzátorom,“ priblížil výber Viliam Fedorko, ďalší člen tímu.

Témou konceptu, s ktorým chcú osloviť porotu, sú kooperácie a transdisciplinárna spolupráca, k architektom plánujú pri tvorbe pridať aj iné odvetvia, ktoré by mohli pomôcť a priniesť odlišné pohľady a riešenia.

„Zistili sme, že v tomto duchu má aj Kremnica viaceré potenciály – sú to história, baníctvo, šport, Kremnické gagy s napojením na umenie a podobne. Sú tu náznaky, ktoré treba podchytiť. Zdalo sa nám, že to bude dobré ihrisko pre nás a zároveň, že môžeme v Kremnici niečo dosiahnuť a niečo jej priniesť,“ zdôvodnila výber Haumerová.

Ak študenti s projektom uspejú, budú ďalej pokračovať v komunikácii s Kremničanmi, aby organizáciu stretnutia EASA aj to, ako môže mestu pomôcť, naplánovali.