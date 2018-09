Pohronie valcuje aj naďalej. Nemec: Zápas by zniesol prvoligové kritériá

Pohronie na domácom trávniku zdolalo aj Poprad a stále ostáva v aktuálnom ročníku druhej ligy bez prehry.

29. sep 2018 o 8:35 Ján Ihracký

11. kolo

FK Pohronie – FK Poprad 2:1 (2:0)

GÓLY: 1. Paraj, 21. Pelegríni – 58. Kukoľ

ROZHODOVAL: Kružliak, 1217 divákov, ŽK: 2 - 2

FK POHRONIE: Jenčo – Nosko, Tesák, P. Jacko, Pelegríni, Ďungel (90. Vondryska), Pavúk (84. Košuda). Hatok, Paraj Blahút (79. Frimmel). Špyrka

FK POPRAD: Malec – Maslo, Palša, Horváth, Kica, Hric (46. Kukoľ), Pajer, Zošák, Jančo, Šesták, Streňo

PRIEBEH ZÁPASU:

Pohroniu po zápase v Skalici narástlo sebavedomie a lepší štart do zápasu s Popradom si nemohlo priať. Už v prvej minúte vysunul Tesák Ďungela, ten postupoval z uhla sám na Maleca, no neprepálil ho. K odrazenej lopte sa však v šestnástke dostal Paraj a rozvlnil sieť – 1:0. Rušno bolo aj o 5 minút neskôr keď Pelegríni zahrával priamy kop, Malec tentokrát vytesnil loptu na roh. Pohronie malo v úvode zápasu jasnú prevahu a súpera nepúšťalo na svoju polovicu. Lopta sa v sieti Popradu ocitla aj v 14. minúte, rozhodca Kružliak však gól neuznal, domáci Pavúk navyše videl žltú kartu. O dve minúty však mohli udrieť aj hostia, po rohovom kope zazvonila žrď Jenčovej brány. V 20. minúte zas v poslednej chvíli hasil šancu Popradu Nosko. Pelegríni, hrajúci v životnej forme, rozradostil domácich fanúšikov v 21. minúte, keď z prvej vystrelil spoza šestnástky a upravil na 2:0. Pohronie celý prvý polčas Popradu takmer nič nedovoľovalo, navyše Blahút mohol v 38. minúte zvýšiť už na 3:0, no Malec vytesnil na roh. Ku koncu polčasu si ešte vypracoval šancu na skórovanie aj Poprad, osamotený Zošák však mieril len do Jenčovej náruče.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Video reklama



Hostia nastúpili do druhého polčasu očividne živší a častejšie sa v úvode hralo pred Jenčom, v 53. minúte skúšal prízemnú strelu spoza šestnástky Streňo, išla však mimo bránu. V 58. minúte sa už hostia z gólu radovali, keď z uhlu zakončoval do odkrytej brány striedajúci Kukoľ – 2:1. O desať minút sa po priamom polčase dostal k hlavičke Šesták, Jenčo si však s týmto pokusom poradil. V 74. minúte pohrozilo i Pohronie keď z diaľky napriahol Paraj a jeho strela šla len tesne nad Malecovu bránu. Tlačil však Poprad, Tesák len v poslednej chvíli čisto zastavil unikajúceho Šestáka. Domáci prečkali aj záverečný nápor súpera a vyhrali tak už svoj piaty ligový zápas v rade.

OKAMIH ZÁPASU: Pohronie, nabudené zo zápasu v Skalici, vletelo do zápasu raketovo a prvý polčas jasne dominovalo. Domáci hráči týmto prekvapujúcim vstupom do zápasu (keďže doma majú väčšinou lepšie druhé polčasy) Popradčanov zaskočili, a ukázali im, kto bude diktovať tempo na trávniku.

HRÁČ ZÁPASU: Pre zmenu dnes vyberáme Lukáša Tesáka, ktorý bol veľmi kvalitný v obrannej činnosti, navyše skvele podporoval útok, ba niekedy si vybehol po prihrávku až za súperových obrancov. Tradične skvelý bol opäť Pelegríni, najmä v druhom polčase podržal Jenčo. Svoju extratriedu na druhej strane ukazoval Šesták.

SLOVÁ AKTÉROV: Po zápase zavládli v útrobách štadióna oslavy. Niektorí z domácich hráčov či funkcionárov sa tešili hlasnými výkrikmi, niektorí len nechápavo krútili hlavami, kde sa to v tej tabuľke vlastne ocitli. I na tlačovej konferencii bolo odrazu akosi tesnejšie, keď na ňu bolo zvedavých asi zo 20 zástupcov médií či funkcionárov. Samotný zápas najčastejšie dostával jeden prívlastok – prvoligový.

Strelec prvého gólu René Paraj videl zápas nasledovne: „Úvod sme chytili, to sme chceli od začiatku. Dali sme rýchly gól a prvý polčas držali. V druhom polčase sme síce inkasovali ale sme radi, že sme to udržali a zvíťazili.“ Domáce Pohronie zvykne svojich súperov valcovať hlavne v druhom polčase, v piatok to bolo naopak: „V druhom polčase sme sa trošku zatiahli. V tejto sezóne máme také vstupy 15-20 minútové čo nám nevychádzajú, budeme sa ich snažiť odstrániť.“ Domáci hráči ostávajú aj po 11. kole naďalej neporazení, dôvody pre nezhody v kabíne teda nehrozia: „Od začiatku sezóny to ide super, atmosféra je výborná, v kabíne je sranda. Pokračuje to ďalej, sme za to radi.“ zakončil Paraj.

Marek Petruš (tréner Popradu): Ja si myslím, že sme videli dobrú reklamu na futbal, na druholigový futbal. Domáci boli v prvom polčase lepší, zaspali sme úvod stretnutia kde sme hneď z prvej akcie dostali zbytočný gól. Z tohto gólu sme sa nespamätali a domáci nám v 20. minúte pridali ďalší gól. Škoda, že sme nedali kontaktný gól Zošákom, ktorý spálil veľkú šancu. V druhom polčase sme hrali tak, ako by som si predstavoval aby hralo moje mužstvo. Bola radosť na nich pozerať, len bohužiaľ, bolo neskoro. Druhý gól sme nepridali, myslím, že tomuto zápasu by viac sedela remíza.

Milan Nemec (tréner Pohronia): Tiež si myslím, že zápas mal veľmi dobrú úroveň. Zniesol by aj kritériá prvej ligy. Odohrali sme vynikajúci prvý polčas, tam bolo všetko to, čo futbal mám mať, hoci v závere sme mohli inkasovať gól do šatne. Druhý polčas sme nezačali dobre a vlieklo sa to s nami až do konca, ale musím vyzdvihnúť kvalitu súpera, začali hrať kombinačne veľmi dobre a to, že majú veľmi dobrých hráčov, že je tam Stano (Šesták), Zošák, pribudol Kukoľ...Robili nám poriadne vetry, možno sme mali v niektorých situáciách aj šťastie, ale boli zápasy keď sme ho nemali. Sme šťastní za výhru a aj naďalej sa chceme prezentovať pekným útočným futbalom.