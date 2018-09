Lekársku pohotovosť pre dospelých bude mať aj Žarnovica

Po Žiari a Banskej Štiavnici má pohotovosť aj ďalšie okresné mesto v regióne.

29. sep 2018 o 14:24 Ivana Zigová

ŽARNOVICA. Ambulantnú pohotovostnú službu pre dospelých bude mať od začiatku októbra aj Žarnovica. Vyplýva to z rozpisu služieb pohotovostí, ktorý pravidelne zverejňuje Úrad Banskobystrického samosprávneho kraja.

Jej prevádzkovateľom je eseročka H.A.M. Academy, ktorá rovnakú službu zabezpečuje aj v Banskej Štiavnici.

Lekársku pohotovosť, ktorá v Žarnovici chýbala dlhodobo, nájdu pacienti na prvom poschodí v budove Zdravotného strediska na Bystrickej ulici.

Detská pohotovosť je k dispozícii aj naďalej len v nemocničnom areáli v Žiari nad Hronom.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Video reklama



Lekárske pohotovosti fungujú od začiatku júla po novom, a to v pracovných dňoch od 16. do 22. hodiny a počas víkendov a sviatkov od 7. do 22. hodiny.