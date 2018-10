Uplynulo 30 rokov od historického olympijského triumfu (+VIDEO)

V roku 1988 si dokráčal Jozef Pribilinec po zlatú olympijskú medailu. Dosiahol to v novom olympijskom rekorde.

6. okt 2018 o 14:44 Vladimír Širáň

SOUL/KREMNICA. Presne pred 30-mi rokmi si rodák z Kremnice vybojoval prvé slovenské atletické olympijské zlato, v chôdzi na 20 km. Jozef Pribilinec, bývalý bežec na lyžiach, ktorý hájil farby kremnického klubu to zvládol v novom olympijskom rekorde.

„Všetko je stále také živé. Mám len tie najkrajšie spomienky. Nenájdem jediné negatívum. Vďaka víťazstvu som získal nadhľad. Keď prídete do cieľa, neviete, čo skôr. Nedá sa to opísať úplne presne, musíte to zažiť. U mňa to bol veľký mix maximálnych pocitov. Totálnej únavy, šťastia, radosti, satisfakcie,“ zaspomínal pre Denník Pravda.

V tom období to pre slovenskú atletiku znamenalo historický úspech. Na olympijským hrách v juhokórejskom Soule získal reprezentant vtedajšieho Československa (ČSSR) Jozef Pribilinec zlatý olympijský kov.

video //www.youtube.com/embed/o3J2slq9_ZE

Začínal ako bežec na lyžiach

Kremnický rodák pochádzajúci z neďalekej Kopernice sa tak stal prvým slovenským olympijským víťazom v atletike. A bol jediným až do roku 2016, keď ho napodobnil ziskom olympijského zlata Matej Tóth v chôdzi na 50 km. Najvýraznejšia športová osobnosť z odchovancov kremnického bežeckého lyžovania Jozef Pribilinec začínal športovú kariéru práve v Kremnici ako bežec na lyžiach Lyžiarskeho oddielu TJ Kremnica.

V kategórii mladších a starších dorastencov tu v rokoch 1975-1978 trénoval a pretekal pod vedením trénerov Mojmíra Slosiarika, Rudolfa Čillíka a čiastočne aj Jozefa Michalecha, následne narukoval do Armádneho strediska vrcholového športu (ASVŠ) Dukla Banská Bystrica, kde žal úspechy na svetových a európskych podujatiach ako atlét-chodec.

Na tréningu bol vzorom

Jozef Pribilinec sa na tréningových jednotkách stretával aj so športovcami ako je Jozef Mecele, Jozef Brünn, Milan Chromý, Roman Kapšo, František Novodomec, Marián Čunderlík, Zdena Brünnová (dnes Tokárová), Magda Chmúrová, Iveta Zelinová (dnes Michelová), Ferdinand Žiarny, Rudolf Dobrotka, Dušan Hric, Milan Néger, Miloš Stohner, Vladimír Buchal, Tomáš Fusko, Juraj Peterka.

„Jožko bol skromný chlapec, ktorý bol ale cieľavedomý a tužil po víťazstvách. K tréningom pristupoval maximálne zodpovedne, ale vo voľnom čase sme spolu zažili nie jednu veselú príhodu,“ spomenul si na svojho tréningového parťáka Jozef Mecele.