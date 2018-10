V týchto obciach už majú "po voľbách"

V niektorých obciach poznajú mená budúcich starostov, ale aj všetkých poslancov už pred voľbami.

5. okt 2018 o 16:16 Ivana Zigová

BAĎAN/KOZENÍK. Obcí, kde majú takpovediac po voľbách už dnes, hoci termín ich konania je 10. november, je v okresoch Banská Štiavnica, Žarnovica a Žiar nad Hronom viac.

Zo zverejnených zoznamov zaregistrovaných kandidátov vyplýva, že rovnaký počet uchádzačov, ako je počet voľných miest v samospráve, vrátane stoličky starostu, sa hlási v obciach Prenčov, Kozelník, Baďan, Močiar, Ladomerská Vieska, Prestavlky, Sklené Teplice či Horné Hámre.

Ak sa nestane niečo mimoriadne, na čele samospráv tam aj nasledujúce roky budú stáť súčasní starostovia a už dnes sú známe aj mená budúcich poslancov

Samé ženy

„V situácii, že na starostovský post ašpirujem sama, som v podstate už tretíkrát. Keďže sa proti mne nikto nepostavil, vnímam to svojím spôsobom aj ako uznanie mojej práce,“ hovorí Eva Petáková, starostka malej dedinky Kozelník v Banskoštiavnickom okrese.

Do obecného zastupiteľstva sa tu volí päť poslancov – a presne toľko sa prihlásilo aj kandidátov. Zaujímavosťou je, že sú to samé ženy.

„V malej obci je niekedy ťažko nazbierať aj ten potrebný počet poslancov, preto som rada, že sa žienky na to dali,“ komentuje zoznam s dôvetkom, že ženský pohľad je niekedy lepší. „Aj teraz rekonštruujeme hasičskú zbrojnicu, v tejto výzve sme pritom z okresu uspeli len my,“ pochváli sa.

Toho, že by jasný výsledok odradil miestnych od účasti vo voľbách sa neobáva

„Hoci by nám stačilo po jednom hlase, ja verím, že ľudia z obce prídu, väčšinou totiž voľby vnímajú ako povinnosť. Dúfam, že nás budú chcieť trochu aj podporiť,“ hovorí.

Traja poslanci stačia

V podobnej situácii je tiež starostka malebnej dedinky Baďan, rovnako v okrese Banská Štiavnica, Ľubica Kuková.

„Určite to nie je nezáujmom ľudí, skôr je to tým, že sme tu zohratá partia, postaráme sa, o čo treba, a tak sa ľudia asi spoľahnú. Ale môžem povedať, že do života obce sa zapája oveľa väčšie množstvo ľudí, pomáhajú aj iní ako poslanci,“ hovorí o aktuálnej situácii.

V obci s počtom obyvateľov nad 170, znížili počet poslancov z piatich na troch. „Žije nás tu pomerne málo, tak si myslíme, že to stačí,“ uvažuje.

Starostkou obce je už od roku 1999 a už štvrtýkrát ide do volieb bez protikandidáta.

„Že ľudia neprídu? Toho sa neobávam, zo skúsenosti viem povedať, že aj keď som kandidovala jediná, vždy ich prišlo cez päťdesiat percent. Ja sama seba nevolím, ale pošlem manžela,“ usmieva sa.