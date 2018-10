Mariana Páleníková: Prečo kandidujem

Mnohí sa ma pýtajú, prečo som sa rozhodla kandidovať na žiarsku primátorku. Odpoveď nie je jednoduchá, preto som to zhrnula na týchto pár riadkoch.

7. okt 2018 o 15:47

Keď som v roku 2003 začala pracovať pre rozvoj mesta ako prednostka mestského úradu , pracovala som s nadšením, lebo som bola presvedčená, že posúvame mesto k lepšiemu. Za môjho pôsobenia vzniklo množstvo projektov, ktoré slúžili predovšetkým občanom mesta, ale aj jeho návštevníkom.



Spravili sme veľa dobrých vecí

Vyrástlo Tesco, Lidl, Kaufland. Už si asi len málo kto pamätá na rozostavanú budovu OV KSS, ktorá špatila naše mesto viac ako 13 rokov - na jej miest dnes stojí Tesco.



Obrovskými zmenami prešlo školstvo vo forme modernizácie školských a predškolských zariadení. Museli sme robiť aj množstvo ťažkých a nepopulárnych opatrení, ktoré však dali základ ďalšiemu rastu školstva - dnes to už nikto nespochybňuje. Na základe aj takýchto opatrení sme mohli napr. založiť triedu Materskej školy s prvkami Montessori, začali pripravovať triedu na základnej škole, ktorá dnes funguje a využíva tieto metódy vo vyučovacom procese.



To, ako sa v tom čase naštartoval systém nakladania s odpadom, a celý systém odpadového hospodárstva bol jedinečný v rámci celého Slovenska.



Mesto prešlo veľkými zmenami

Medzi prvými na Slovensku sme vybudovali kanceláriu prvého kontaktu, rozbehol sa grantový systém na podporu malých projektov v meste, vznikol mestský športový klub, ktorý zastrešil všetky športové aktivity mesta, rozbehol sa systém budovania parkovacích plôch bytovými spoločenstvami, vybudovali sa detské ihriská a športoviská na sídliskách.



Vzniklo mnoho kultúrnych podujatí, ktoré dnes už vošli do tradície Žiaru. A to všetko za výdatnej pomoci zamestnancov mesta, podnikateľských subjektov, organizácii v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta a Vás, občanov mesta.



Okrem toho sa budovali cesty, chodníky, čerpali finančné prostriedky z grantov európskej únie a iných mimorozpočtových zdrojov. Prácu pre toto mesto som mala naozaj rada, dávala zmysel mojim dňom a popri výchove detí aj zmysel môjmu životu. Chcem sa k nej vrátiť opäť.



V minulosti sme museli robiť množstvo naozaj náročných, nepopulárnych ekonomických opatrení o ktorých často občania ani nevedeli, ale práve tieto rozhodnutia dávali základ ďalšiemu napredovaniu mesta. Som hrdá na to, že som bola vtedy pri tom.



Uvedomujem si, že to, čo som vymenovala je to, čo bolo a čoho som bola neoddeliteľnou súčasťou.



Nič neskrývam

Život však treba posúvať ďalej a tak aj pracovať. Nie problémy, ale riešenia posúvajú veci dopredu. Vždy som hľadala spôsoby ako sa veci dajú robiť a nie dôvody, prečo to nejde.



Vo svojom slogane som uviedla, že chcem oživiť DUŠU MESTA. Duša mesta sa prebúdza s pocitom domova a vnímaním vzťahu k nemu ako k vlastnej rodine. Dušu rodiny tvorí žena. Ja ako žena chcem, aby sme boli v Žiari jedna rodina.



Naše mesto vo svojej histórii zažilo masívne príchody obyvateľstva( 50 roky a hlinikáreň) , ale aj odchody, čoho sme svedkami práve teraz.



Pociťujem fakt, že z nášho Žiaru odchádzajú ľudia nielen za prácou napríklad do Bratislavy a jej okolia, ale aj do zahraničia. Z určitého pohľadu je to prirodzené. Horšie však vnímam fakt, že naše mesto sa stáva mestom nákupov a určitých pracovných príležitostí občanov okolitých obcí. To nie je zlé, ale v okolitých obciach sú asi vytvárané lepšie podmienky pre bývanie a život, lebo u nás síce ľudia pracujú, nakupujú, ale žijú a bývajú inde. Dokonca aj tí, ktorí sú vo vedení mesta.



Tento trend by sme mali zastaviť predovšetkým zlepšením podmienok pre život.



Toto sú moje priority

Mesto sa musí vedieť postarať o tých, ktorí sa o seba postarať nedokážu, celý život prežili v našom meste, odovzdali mu kus seba a teraz je našou povinnosťou vytvoriť také podmienky, aby aj na sklonku života mohli dôstojne žiť. Už teraz pripravujeme projekty pre dostupné bývanie v tzv. domovoch seniorov nastavených v európskych štandardoch, nielen bývania, ale aj v službách.



Potrebujeme zastaviť odchody mladých ľudí z mesta a naopak viac ich prilákať späť, domov, do svojho rodiska, ale aj tých, pre ktorých sa Žiar stane novým domovom. V dnešnej modernej dobe nie je potrebné, aby ľudia žili napríklad v Bratislave ak chcú podnikať v IT oblastiach, v rôznych druhoch startupov, v oblastiach digitálnych technológií a pod.

Ak vytvoríme pre nich prijateľné prostredie napríklad formou podnikateľských inkubátorov, mladí tu zostanú, založia si rodiny a posilnia ducha mesta. Tieto nízkonákladové investície vieme zabezpečiť aj z vlastných zdrojov a s pomocou fondov to bude ešte jednoduchšie. Len to musíme mladým dať vedieť.



Tým, že som nejaký čas mala príležitosť pracovať aj mimo Žiaru, začala som si všímať, že naše mesto nie je nejako turisticky atraktívne. Väčšina z turistov mestom prejde, pár z nich sa zastaví na občerstvenie, ale málo z nich tu zostáva aj na noc.



Poďme do toho spoločne

Zatraktívniť Žiar, aj ako určité turisticky zaujímavé miesto, by malo byť našim spoločným záujmom. A tu som pripravená podporiť akýkoľvek zmysluplný nápad. Nitra, je mesto pod Zoborom, Bystrica, mesto pod Urpínom. Žiar by mal byť aj mestom pod Šášovským hradom. Ale nie len raz do roka pri hradných hrách, ale celoročne byť atraktívnym priestorom na vychádzky pre Žiarčanov, ale aj hostí mesta.

Ak sa niekto z Vás v noci dostal na hradby hradu, uvidel by v neďalekom priestore žiariť ŽIAR. Trochu svetla z tejto žiary treba dať hradu po celý rok. Turistické chodníky, cyklotrasa popri Hrone a ďalšie aktivity sú pre to ako stvorené. Dokonca na meste je už od roku 2004 pripravená štúdia rekreačnej zóny okolo Lutilského potoka. Treba ju oprášiť.



Sme Žiarčania. Žiar je náš spoločný domov, je to naša rodina, miesto kde sa vždy radi budeme vracať. Poďme do toho SPOLOČNE , aby sme všetci cítili, že srdce Žiaru bije naplno a jeho duša je plná energie, ktorá nám dáva radosť a pocit šťastia.

