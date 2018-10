REGIONÁLNY FUTBAL: Víkendové výsledky, komentáre a tabuľky od druhej po siedmu ligu

Podrobný prehľad víkendového futbalového diania

7. okt 2018 o 21:29 Vladimír Širáň

II. LIGA

Lok. Košice – Pohronie 1:1 (0:0)

Góly: 82. Človečko – 69. Pavúk. ŽK: 2 – 1. Rozhodoval: Jurenka, 250 divákov.

Pohronie: Jenčo – Nosko, Tesák, Jacko, Pelegríni, Ďungel (82. Frimmel), Pavúk (88. Vondryska), Hatok, Paraj, Blahút (65. Košuda), Špyrka

Domáci začali zápas svižne, keď už v 1. minúte po chybe Nosku hostí prečíslili, Jano našiel Zajaca, ale ten strieľal tesne vedľa. Ale ani Pohronie neváhalo a ohrozilo bránu Blahútom a Špyrkom. V 19. minúte sa uvoľnil Mihálik, ale brankár Jenčo ho bezpečne vychytal. Z protiútoku hrozil Ďungel, skóre však neotvoril. V 24. minúte sa cez Jacka pretlačil Človečko, ale aj tentokrát bol Jenčo na mieste. V poslednej minúte prvého polčasu na domácej šestnástke zaváhal kapitán Pellegrini, následne domáci vyrazili do rýchleho brejku, ale hlavičku Jana na čiare vykopával Nosko. Pohronie v prvom polčase kontrolovalo loptu, Lokomotíva viac bojovala, no do kabín sa šlo bez gólov. Po zmene strán Pohronie úplne ovládlo hru, hosťujúcich futbalistov bolo zrazu plné ihrisko a s tým sa dostavili aj šance. V 47. minúte po spätnej prihrávke napálil Pellegrini do žrde. Potom zakončoval Blahút, Paraj a Pavúk len do brankára Košíc. V 55. minúte sa až do päťky prebojoval Ďungel, ale Pavúk sa nepresadil ani na dvakrát. V 62. minúte strieľal Blahút ale len do bočnej siete. V 69. minúte Pohronie tešilo zaslúžene z prvého gólu. Tesák našiel Košudu, ktorý sa uvoľnil a jeho center poslal hlavou do siete Pavúk – 0:1. V 79. minúte povodil Špyrka dvoch protihráčov, prihral do behu Košudovi, ale jeho šancu vyrazil nohami Fabini. Lokomotíva vyrovnala v 81. minúte po rohu rozohratom nakrátko trafil Človečko po zemi k žrdi – 1:1. V 88. minúte mali hostia šancu na víťazný gól. Frimmel centroval, ale Vondryska hlavou mieril vedľa siete Košičanov. Neporaziteľnosť Pohronia ostala nezmenená aj po tomto zápase, keď hostia ešte neprehrali ako jediný tím druhej ligy, no treba dodať, že pokojne si domov mohli odviesť aj tri body.

STANISLAV NEUSCHL

1. Skalica 12 9 1 2 25:8 28

2. Komárno 12 8 2 2 24:10 26

3. Pohronie 12 7 5 0 20:10 2

4. Petržalka 12 7 3 2 19:10 24

5. L. Mikuláš 12 7 1 4 20:17 22

6. Poprad 12 6 2 4 28:18 20

7. Žilina B 12 6 1 5 26:28 19

8. Dubnica nad Váhom 12 5 1 6 27:23 16

9. Prešov 12 4 2 6 18:14 14

10. Šamorín 12 4 2 6 18:20 14

11. Inter Bratislava 12 4 1 7 16:24 13

12. B. Bystrica 12 3 3 6 13:16 12

13. Trebišov 12 3 2 7 10:23 11

14. Lok. KOŠICE 12 3 1 8 11:22 10

15. Lipany 12 3 0 9 8:30 9

16. Bardejov 12 1 5 6 15:25 8

III. LIGA

L. Hrádok – Žarnovica 2:1 (1:0)

Góly: 43. Lukáčik, 51. Lukáč – 90. Širáň (11 m). ŽK: 1 – 2. Rozhodoval: Oružinský, 200 divákov

Žarnovica: Straka – Blahút (11. Suslov), Blaho, Jacko, Župa, Antošík, Pidruchnyi, Širáň, Štefanka, Kovchar (84. Karvaš), Litwiak

V Liptovskom Hrádku sa Žarnovičanom darilo, a preto vycestovali na Liptov s cieľom bodovať. V rušnom zápase začali lepšie domáci, keď už v úvodnej minúte