Roľnícka nedeľa v Novej Bani: Pozrite si originálne obrazy z plodov

Obrazy z plodov pripomnuli výročie okupácie 1968 aj nedávne blahorečenie Anny Kolesárovej.

10. okt 2018 o 11:22 (iz)

NOVÁ BAŇA. Výzdobou z plodov úrody vo farskom Kostole Narodenia Panny Márie je Nová Baňa známa už desiatky rokov. Takzvaná Roľnícka nedeľa má v meste tradíciu od roku 1954.

Prečítajte si tiež: Jablone rodia a kvitnú naraz, hlásia záhradkári

Originálne zátišia a obrazy sa objavujú v kostole vždy na prelome septembra a októbra. Tentoraz medzi nimi návštevníci našli odkazy na včelárstvo, na výročie okupácie 1968 či vyobrazenie Anny Kolesárovej, ktorá sa práve tento rok dočkala blahorečenia.

"Trvá to dva týždne. Potom sa všetko ovocie a zelenina pozberá a rozdelí," píše sa o tradícii na stránke novobanskej farnosti s dôvetkom, že úroda smeruje napríklad do detského domova či do domova dôchodcov.

Pozrite si fotografie, ktoré nám poslala čitateľka Natália.