Záhradkári ukázali to najlepšie z úrody. Prekvapil indiánsky banán aj džem z kiwi

Kuriozitou obľúbenej záhradkárskej výstavy bolo tento rok jesenné kvitnutie jabloní.

10. okt 2018

KREMNICA. Známa záhradkárska výstava Kremnické jablko ponúkla aj tento rok viaceré kuriozity a zaujímavosti. Sezónu označil predseda kremnického zväzu záhradkárov Jozef Lichtner za vynikajúcu.

„Vlani sme tu mali okolo 150 exponátov, tento rok 215, čo hovorí samé za seba,“ povedal.

Jabĺk bolo veľa, stromy druhýkrát kvitli

Dominantnou kategóriou boli jablká, ktorým sa aj na strednom Slovensku darilo.

„Vystavujeme sto vzoriek jabĺk, čo si nepamätám za posledných desať rokov. Na pohľad sú veľmi pekné, komisia mala veľmi ťažkú robotu, keď ich hodnotila,“ poznamenal.

Pribudlo aj hrušiek, tých priniesli súťažiaci až deväť druhov.

„V Kremnici a okolí sa čoraz častejšie začínajú objavovať ázijské hrušky. Ich výhodou je, že oproti našim tradičným odrodám ešte nie sú napadnuté chorobami. Relatívne dobre rodia a sú aj chutné a šťavnaté,“ predstavil nám ďalšiu kategóriu skúsený záhradkár.

Kuriozitou výstavy boli zakvitnuté halúzky jablone. Aj tu sa niektorí záhradkári stretli s úkazom, keď ich pri zbere zrelých plodov prekvapili na rovnakých konároch kvety.

Cenu divákov získal Gróf Monte Christo

Hoci Kremnica s okolitými horami nepatrí práve k oblastiam, kde sa darí viniču, aj tentokrát sa záhradkári pochválili ukážkami viacerých odrôd. Cenu divákov za hrozno Gróf Monte Christo získal miestny veterinár Viliam Weiss.

Zaujali aj malé, no sladké plody kiwi, z ktorých záhradkárka Eva Hrončová vyrába výborný, no v našich končinách ojedinelý džem.

Medzi vystavenými plodmi boli fialové až čierne zemiaky z USA, ale aj ačokča – kríženec uhorky a papriky pôvodom z Južnej Ameriky.

Zvedavci si obzerali aj zelené banány paw paw – ktoré v minulosti patrili do jedálnička severoamerických Indiánov.

„Máme tu aj granátové jablko, ale len veľmi malé. Sám som zvedavý, či dokáže dozrieť,“ zamýšľal sa Lichtner.

Zaujalo aj aloe vera v alkohole

Už tradične sa súťažilo aj v kategóriách destilátov, vín či macerátov.

„Hroznovému vínu sa tu nedarí, objavujú sa však ríbezľové, višňové, černicové či jablkové vína. Medzi destilátmi máme napríklad slivovicu, ringlotovicu, ale aj repovicu. Medzi macerátmi nájdeme figový, čučoriedkový, z čiernej arónie. Zaujali listy aloe vera macerované v alkohole,“ vymenoval len niektoré z ukážok šikovnosti pestovateľov a spracovateľov ovocia.

Kremnický zväz záhradkárov prevádzkuje aj vlastnú pálenicu.

„Sezóna v podstate ešte len začína, veď niektorí záhradkári majú jablká stále na stromoch, no už teraz máme veľa záujemcov o mletie a o lisovanie. Sezóna bude pravdepodobne dobrá – nejaké hrušky, slivky, skoré jablká sa už vypálili, aj keď výťažnosť je menšia, akoby v ovocí bolo tento rok menej cukru,“ zhodnotil Lichtner.

Obavy zo straty zákazníkov nemá pre aktuálnu novelu, ktorá zlegalizovala domáce pálenie, nemá.

Pre vysoké náklady na certifikované zariadenie a riad, pre poplatky, no i pre povinnosti vo vzťahu k colníkom, ktoré zákon zaviedol, bude podľa neho takéto pálenie pre ľudí nevýhodné a neoplatí sa im.

„Ja si myslím, že to budú jedinci, ktorí sa na to dajú. Ak sa o niekom dozviem, dám sa pozvať, chcel by som to vidieť na vlastné oči,“ poznamenal vo vzťahu k novele. Poslancom, ktorí ju predložili odkázal, že súčasné pálenice zrejme nepoznajú.