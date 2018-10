Návštevníci Žiarskeho jarmoku musia počítať s dopravnými obmedzeniami

Počas víkendu bude kvôli jarmoku obmedzená cestná premávka najmä v centre mesta.

11. okt 2018 o 12:41 SITA

ŽIAR NAD HRONOM. Záujemcovia o Žiarsky jarmok môžu toto tradičné podujatie navštíviť v piatok 12. a v sobotu 13. októbra, pričom stánky s občerstvením a kultúrny program budú už od štvrtka 11. októbra. Žiarsky jarmok bude jediný na okolí v tomto termíne, najbližší je až v Štúrove. Návštevníci však musia počítať s rozsiahlejšími uzávierkami pre cestnú dopravu predovšetkým v centre mesta.



Podľa riaditeľa jarmoku Daniela Šályho majú predajcovia veľmi veľký záujem a všetky stánky s občerstvením sú už vypredané. Jarmočníci sa môžu tešiť na sladké dobroty ako trdelníky, pečené gaštany, med a medovníky, ale aj na tradičné jarmočné špeciality, ako sú pečené klobásy, jaternice, lokše či živánska. Chýbať na žiarskom jarmoku nebude ani textil s folklórnym motívom, a to v remeselnej uličke. Lákadlom najmä pre deti budú kolotoče a ďalšie atrakcie. Mladšie deti sa budú môcť povoziť aj na živých koníkoch.



„Prídu aj obľúbení predajcovia veľkých chlebových bochníkov, medoviny a samozrejme burčiaku, ktorý v Žiari pravidelne ponúkajú predajcovia zo známych vinárskych oblastí,“ priblížil riaditeľ. Kultúrny program odohrajú umelci na Svätokrížskom námestí. Vo štvrtok sa predstaví mladá kapela Arcon. Kapely Country limit club, Funny fellows či Kiss forever band a Kabát revival zahrajú v piatok. Posledný deň jarmoku zabaví návštevníkov žiarska MSS Sekera a dychovka Prievidžanka.



V súvislosti s konaním jarmoku bude pre cestnú premávku uzatvorené Svätokrížske námestie vo štvrtok 11. októbra od 9. do 18. hodiny a od piatka 12. októbra od 4. hodiny nepretržite do soboty 13. októbra do 20. hodiny. Ulice Hviezdoslavova, Š. Moysesa (od križovatky s Ulicou A. Dubčeka po križovatkou s Ulicou A. Kmeťa) a Ulica A. Kmeťa od piatka 12. októbra od 4.hodiny do soboty 13. októbra do 20. hodiny. Na týchto uliciach nebudú vo štvrtok obsluhované v oboch smeroch autobusové zastávky Svätokrížske námestie a Hviezdoslavova ulica, v piatok a sobotu zastávky MHD Svätokrížske námestie, Hviezdoslavova ulica, Ulica A. Kmeťa a Ulica dukelských hrdinov. Pre mestskú hromadnú dopravu a ostatnú cestnú premávku budú uvedené ulice opäť prejazdné v sobotu 13. októbra po 20. hodine.