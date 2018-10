Prestávka po takmer 70-tich rokoch netrvala dlho. Zachránili ich rozhodcovia

Diváci v Starej Kremničke dlho bez futbalu neostali. Po ročnej prestávke sa v dedine hrá zas.

10. okt 2018 o 17:39 Vladimír Širáň

STARÁ KREMNIČKA. Hráči Starej Kremničky sa po ročnej prestávke opäť vrátili do súťažného kolotoča. Dopomohli im k tomu obec, partia nadšencov a rozhodcovia.

Rozhodcovia hrajú futbal

Niečo podobné na Slovensku nemá obdoby. Za futbalový tím hrajú až štyria rozhodcovia. Sú to domáci Jaroslav Osvald, Miroslav Paller, Roman Abrahám a na výpomoc majú zo Žiaru nad Hronom brankára Maroša Barboriaka. Jeden deň z víkendu hrajú a druhý pískajú.

„Futbal ma vždy bavil, či už ako rozhodcu alebo hráča. Preto som na ponuku kamaráta Jara Osvalda prikývol a šiel som pomôcť pri reštarte tímu,“ povedal brankár mužstva Maroš Barboriak.

Sú zápasy, keď z pozície brankára sleduje aj výkony arbitrov. Hrajúci rozhodcovia to sledujú zas z poľa.

„V zápase sa do výkonov kolegov nestaráme, ale v prípade, že pochybia, vždy ich upozorníme. Stala sa nám príhoda, keď pri rozohrávaní päťky sa hráč dotkol lopty už v pokutovom území. Hlavný rozhodca nariadil nepriamy voľný kop. Vtedy sme sa ozvali, že je to chybný verdikt a má byť nariadené opakovanie,“ dodal Barboriak

„Že za nás hrá toľko rozhodcov je len náhoda. V časoch, keď sme sa odhlásili, niektorí chalani nechceli ostať bez futbalu, a tak začali rozhodovať zápasy. Teraz, keď sme sa opäť prihlásili do súťaže, nechcú zas nechať rozhodovanie a chcú pomôcť aj po hernej stránke. Ďakujeme im, že dokážu skĺbiť rozhodovanie s futbalom. Pretože bez rozhodcov by sme neboli v tabuľke tam, kde sme,“ pousmial sa tréner Starej Kremničky Filip Mezei.

Hrajú od nepamäti

Futbal v Starej Kremničke sa hral od nepamäti. Klub bol založený v roku 1951 a do roku 2017 sa hral futbal na dedine nepretržite bez prestávky. Krízový zlom prišiel až vtedy, keď za Starú Kremničku nemal kto hrať.

„Problémom neboli peniaze. Ale na zápasy nás chodilo málo, alebo dokonca sa stalo, že sme ani nevycestovali. Preto sme sa rozhodli mužstvo odhlásiť. Situácia bola na bode mrazu. Nechceli sme sebe ani obci robiť hanbu,“ dodal Mezei.

Po futbalových suchotách sa v dedine opäť začal hrať futbal. V druhej triede sú momentálne na popredných miestach.

„Začať hrať po ročnej prestávke bolo náročné, ale uvedomovali sme si, že keby je prestávka dlhšia, futbal v obci by mohol nadobro skončiť. S myšlienkou znovu hrať sme sa už pohrávali cez zimu, aby sme na jeseň mohli už nastúpiť. Sme radi, že sa nám to aj podarilo. Hráme prevažne s domácimi hráčmi, ktorí sa chcú futbalom baviť, a preto si do sezóny dávame jediný cieľ. Hrať pre radosť a vzorne reprezentovať,“ uzavrel Mezei.