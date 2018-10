Viktória Valachovičová: Z poslankyne potenciálna primátorka

Mladá, 36-ročná manažérka Viktória Valachovičová chce byť primátorkou Novej Bane.

11. okt 2018 o 9:57

Dôležité rozhodnutie

Kandidátka na post primátorky mesta, ktorá ohlásila svoj zámer ešte v júli, hovorí, že nešlo o rozhodnutie jedného pekného letného večera.

„Túto možnosť som zvažovala dlhodobo. Poslankyňou som od decembra 2014 a skoro som zistila, že sa mi veľmi nedarí presadiť moje nápady. Následne som sa snažila návrhy podávať cez komisie pri mestskom zastupiteľstve. Znie to vtipne, ale niektoré prešli vďaka tomu, že neboli pripísané mne.“

Komisia kultúry, vzdelávania, mládeže a športu navrhla napríklad zbúranie rozpadajúcej sa budovy pri Centre voľného času alebo úpravy a sprístupnenie Radnej siene v Pohronskom múzeu.

Hoci posledný rok a pol sa jej pracovalo lepšie a pozmeňovacie návrhy jej medzi poslancami prechádzali viac-menej bez problémov, stalo sa, že sa nedostali cez primátora.

Aspoň niečo sa podarilo, napríklad výmena strechy na kultúrnom dome na Bukovine, vybudovanie odstavnej plochy na Ulici Štúrovej, priechod pre chodcov pri pošte a ďalšie drobnosti.

Medzitým zistila, že samospráva ju láka natoľko, že by sa jej chcela venovať na plný úväzok. „Viem, že je to práca na viac ako 8 hodín denne a 5 dní v týždni. Napriek tomu to zvládnem,“ tvrdí presvedčivo.

Verí, že využije svoje skúsenosti z práce aj z poslaneckých lavíc. (zdroj: Archív (VV))

Jasné ciele

„Chcem, aby Nová Baňa bola lákavým, bezpečným miesto pre život, s pridanou hodnotou vo forme zaujímavej ponuky voľno-časových aktivít,“ menuje svoje predstavy v skratke.

Netrúfa si to však zabezpečiť sama. „Medzi hlavné piliere mojej činnosti patrí komunikácia, transparentnosť a využívanie schopností ľudí.“ Tým vraj nemyslí len poslancov, zamestnancov úradu a mestských organizácií, ale aj športové kluby, občianske združenia a dobrovoľníkov z rôznych oblastí pôsobiacich v Novej Bani.

Čo si však pod volebnými heslami – lákavé, bezpečné prostredie a pridaná hodnota pre život máme predstaviť?

„Mám v pláne niekoľko veľkých investičných akcií. Uvidíme, či sa na nich zhodnem s poslancami.“

Za dôležité však považuje tiež udržanie bežného chodu mesta. „Ľudia sú v dnešnej dobe nároční. O to viac sa budem snažiť, aby boli spokojní so službami mesta. Dúfam, že sa nám podarí pokosiť, či opraviť výtlky alebo zdemolovanú zastávku skôr, ako na to budú upozorňovať na sociálnych sieťach,“ smeje sa.

K tomu by mohla pomôcť aplikácia Odkaz pre starostu, ktorú už používajú Zlaté Moravce alebo Levice.

Zmysluplné projekty

Valachovičová tvrdí, že nadviaže na projekty, ktoré presadzovala v zastupiteľstve už doposiaľ. „Som rada, že za uplynulé dva roky sa pre zveľadenie areálu bývalého kúpaliska dokázali nadchnúť súčasní poslanci. Zdá sa, že niekoľko z nich by mohlo uspieť aj v nadchádzajúcich komunálnych voľbách. Bude teda na čo nadviazať,“ dúfa nádejná primátorka.

Chce tiež revitalizovať turistický uzol s názvom Zvonička, kde počíta so sprevádzkovaním bufetu. Tým sa ešte viac zatraktívni náučný chodník Zvonička s rozhľadňou na Háji.

Ďalej plánuje dobudovať Tajch ako miesto vhodné na rekreáciu. Obnovu potrebuje aj radničný park a budovy Základnej umeleckej školy a Centra voľného času.

Podľa nej je nutné zaktualizovať koncepciu nakladania s budovami mesta, ako aj zásady hospodárenia s majetkom mesta, pretože mesto je povinné zveľaďovať, chrániť a zhodnocovať svoj majetok.

Ďalej zlepší podmienky pre „pešiakov“ vybudovaním chodníkov v širšom centre mesta, vrátane rekonštrukcie skratky Štangelír a revitalizácie schodov medzi Námestím slobody a Ulicou Štúrovou.

„Pokračovať budem aj v dopravných projektoch – chodník Kollárova, riešenie križovatky na Nám. sv. Alžbety, odstavný pruh pri základných školách a parkoviská na sídliskách,“ vyjadrila sa k investíciám, ktoré súčasné vedenie odložilo na vedľajšiu koľaj. (Viac informácií nájdete TU)

Výhody

Prečo by jej ľudia mali dať šancu? Myslí si, že má prehľad nielen vo fungovaní mestského úradu, ale aj ďalších organizácií – škôl, školských zariadení a mestských podnikov. Zaujíma sa o budúcnosť často kritizovaných Technických služieb.

„Viem, že mesto sa borí s viacerými problémami. A pripúšťam, že o ďalších mnohých ešte neviem. Napriek tomu si myslím, že by som dokázala zabezpečiť kontinuitu pri chode mesta po novembrových voľbách. Noví poslanci budú skoro po vymenovaní schvaľovať rozpočet na rok 2019. Mojou výhodou je, že mi stačí menej času na zorientovanie sa, ako keby som prišla do samosprávy ako úplný nováčik.“

Príkladom toho, čo bude musieť hneď po nástupe riešiť, je nájomná zmluva medzi mestom a firmou Mestské lesy, spol. s r.o., ďalej autobusová doprava (v súčasnosti poskytovaná spoločnosťou SAD Zvolen a spolufinancovaná Banskobystrickým samosprávnym krajom), odkúpenie novopostavenej bytovky, zmena územného plánu alebo udržanie činnosti Technických služieb, vrátane zlepšenia nakladania s odpadmi.

Je tiež matkou, preto pozná prednosti aj problémy novobanských škôl. (zdroj: Archív (VV))

Úskalia?

Zvládne matka troch detí takúto pozíciu? „To, že mám deti, považujem skôr za výhodu ako nevýhodu. Aj vďaka nim poznám potreby škôl a školských zariadení. Chcem, aby novobanské deti vyrastali v peknom, čistom meste a mali vhodné príležitosti na trávenie voľného času,“ ponúka svoje vlastné skúsenosti v prospech mesta.

Niektorí ľudia si myslia, že je na túto pozíciu primladá a najbližšie štyri roky by mala pokračovať ako poslankyňa.

„Pokiaľ som bola na materskej, vyhovovalo mi robiť veci pre mesto z pozície poslankyne. Neskôr mi moje rozbehnuté aktivity časovo mierne kolidovali s prácou v Leviciach. Preto som sa rozhodla uchádzať o post primátorky a sústrediť popri rodine výlučne na Novú Baňu.“

Aj v minulosti dokázala úspešne zvládnuť naraz rôzne aktivity. Počas materskej dovolenky ukončila doktorandské štúdium na Ekonomickej univerzite v Bratislave. Svojím vekom sa netrápi, veď súčasný primátor mal v čase zvolenia len 32 rokov.

Chcete vedieť o zámeroch a o postojoch kandidátky na primátorku Novej Bane Viktórie Vlachovičovej viac? Sledujte jej webovú stránku.

