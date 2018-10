Mladý futbalista prišiel po faule v šiestej lige o slezinu

Podľa rozhodcov stretnutia nešlo o úmysel.

12. okt 2018 o 8:20 Vladimír Širáň

LUTILA / VEĽKÁ LEHOTA. Futbalový zápas šiestej ligy ObFZ Žiar nad Hronom medzi domácou Lutilou a hosťujúcou Veľkou Lehotou priniesol stret hráčov. Nevinná zrážka však skončila nepríjemne pre hosťujúceho Patrika Šályho, ktorý neskôr putoval do nemocnice.

Prišiel o slezinu

Zápas sa hral vo vysokom tempe a oba mužstvá chceli vyhrať.

„Bol to klasický futbalový súboj, ale dosť tvrdý. Mrzí ma, že pani rozhodkyňa od úvodu nepískala fauly prísnejšie. Možno sa mohlo niečomu takémuto predísť,“ povedal na margo nepríjemnej udalosti otec zraneného Anton Šály.

Po zrazení boli obidvaja hráči ošetrovaní. Mladší z nich sa sťažoval na bolesti.

„Syn sa mi po kolízii sťažoval na bolesti, tak som sa rozhodol ísť na pohotovosť do nemocnice v Žiari nad Hronom. Nakoľko sa im pokazil CT prístroj, nemohli syna vyšetriť a nariadili prevoz záchrankou do Zvolena. Tam ho prijali, v prvom momente urobili CT vyšetrenie a na základe toho sa rozhodli pre operáciu. Ešte v ten večer ho operovali a výsledkom bolo vybratie sleziny, pretože ju mal roztrhnutú a mal vnútorné krvácanie,“ opísal hodiny hrôzy Šály.

Mohol prísť o život

Mladý, talentovaný futbalista na nevinný stret skoro kruto doplatil.

„Doktor mi povedal, že rozhodovali hodiny a mohlo prísť k najhoršiemu. Preto sa chcem poďakovať celému lekárskemu personálu, či už v Žiari nad Hronom za profesionálny prístup, ale aj lekárom a sestričkám vo Zvolene, ktorí mali službu, keď tam hospitalizovali môjho syna, pretože vďaka ním je teraz v stabilizovanom stave a mimo ohrozenia života,“ dodal Šály.

Aj napriek slušnému priebehu zápasu sa môže stať nepríjemný okamih. Predsa, futbal je kontaktný šport.

„Zápas sa hral v slušnom tempe a aj daný súboj bol čistý, trošku tvrdší, ale v žiadnom prípade nie zákerný. Ak by som tam videl len trošku zákernosti, môj hráč by v momente u nás skončil. Vo futbale je podobných zákrokov veľa, a preto ma mrzí, že práve tento skončil tak nešťastne,“ opísal moment domáci tréner Dušan Karásek.

Nepríjemný moment z 37. minúty nevyzeral až tak zle, ako to v konečnom dôsledku bolo.

„Ani som netušil, že takúto dohru môže mať ten súboj. Veľmi nás to mrzí a v mene celého mužstva OŠK Lutila prajeme chlapcovi skoré uzdravenie a skorý návrat na zelené koberce,“ dodal Karásek.

Zákrok nebol úmyselný

Rozhodcovské trio vyhodnotilo zákrok ako nedovolený, ale nie úmyselný. Najbližšie pri spomínanom incidente bol prvý asistent hlavného rozhodcu Martin Tapfer.

FAKTY Slezina je orgán, ktorého význam v tele je často menej známy. Nachádza sa na ľavej strane, tesne pod rebrami, v hornej časti brucha. Má dôležitú funkciu v imunitnom systéme a pri rozklade červených krviniek.

„V prvom rade je nám celej rozhodcovskej trojici ľúto, že zranenie futbalistu Šályho je až tak vážne, keďže v prvom momente to tak nevyzeralo. Z našej strany bol daný súboj s hráčom domácich vyhodnotený ako priestupok voči pravidlám futbalu, síce tvrdšieho charakteru, ale bez úmyslu zraniť súpera. Priestupok nedovolené vrazenie do súpera bol potrestaný priamym voľným kopom,“ vysvetlil Tapfer a dodal:

„Po ošetrení šiel hráč mimo hraciu plochu, kde pokračovalo ošetrovanie, dobehol tam aj jeho otec. Ten sa rozhodol pre kontrolné vyšetrenie v nemocnici, nakoľko sa mu syn sťažoval na bolesti v boku. V danom momente, počas zvyšku stretnutia a ani po zápase nikto z mužstva hostí ani fanúšikov nevyslovil názor, že sa jednalo o úmysel hráča domácich zraniť Šályho. Ani samotný hráč pri rozhovore so mnou pri odchode do šatní nepovedal, že zákrok bol vykonaný úmyselne.“

Nešťastná náhoda

V zápase je podobných zákrokov veľa. Niekedy sa skončia so šťastným koncom a inokedy nie.

„Následky tohto súboja považujeme za nešťastnú náhodu. Do pondelka rána sme nemali žiadne informácie o rozsahu zranenia. Zostali sme veľmi zaskočení touto informáciou a úprimne mu želáme skoré uzdravenie a úspešný návrat do bežného a športového života,“ povedal Tapfer.

Privysoká cena za výhru na dedine

Futbal je kolektívny šport, v ktorom si hráči často siahajú na dno svojich síl. A len preto, aby ich klub vyhral. Častokrát aj za cenu zranenia alebo ublíženia si na

zdraví. Osobitné to je v okresných súťažiach, kde hráči nehrajú futbal za peniaze, ale pre zábavu a relax. Tam, kde futbal, výsledok a výhra sú dôležitejšie ako zdravie, tam to je na zamyslenie. Pretože len zdravie máme jedno.

„Zákrok bol tvrdý, ale nebol tam žiadny úmysel ublížiť. Nehľadám vinníka, ale rád by som poprosil všetkých, ktorí sa venujú futbalu, aby dbali hlavne na svoje, ale aj súperove zdravie. To isté by som poprosil aj rozhodcov, aby nepripúšťali tvrdú hru a takisto chránili svoje zdravie a aj zdravie hráčov. Ďalej určite treba poprosiť nás funkcionárov a fanúšikov, aby sme nevytvárali veľké tlaky na hráčov, že treba vyhrať za každú cenu. V tomto prípade bola cena privysoká. Nič nie je dôležitejšie ako zdravie,“ vyjadril sa k incidentu funkcionár TJ Partizán Veľká Lehota Igor Víglaský.