Kremničan je podozrivý, že na ulici napadol dvoch mužov

Po hádke prišli údery, opisuje situáciu polícia.

12. okt 2018 o 9:56 (iz)

KREMNICA. Kremničan (52) je podozrivý z prečinu výtržníctva a prečinu ublíženia na zdraví, ku ktorým došlo ešte v septembri (12.9.).

Po predchádzajúcej hádke mal podľa policajných infomácií napadnúť 45-ročného muža - rovnako z Kremnice.

"Na chodníku na Ulici ČSA v Kremnici ho pred zrakom viacerých ľudí opakovane udrel päsťou do tváre a do rebier," priblížila situáciu hovorkyňa polície v kraji Mária Faltániová. Zaútočiť mal aj na 18-ročného mladíka, ktorého tiež udrel do tváre.

"Jednému z nich spôsobil zranenia s dobou liečenia niekoľko týždňov," dodala Faltániová. Polícia v prípade začala trestné stíhanie.