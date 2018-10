Na Pohroní padla aj rezerva Žiliny. Guľa: To, čo sme očakávali od domácich sa aj potvrdilo

FK Pohronie potvrdilo domácu neporaziteľnosť. Hostia posilnení o hráčov z prvej ligy nedokázali v Žiari nad Hronom bodovať.

13. okt 2018 o 13:19 Ján Ihracký

FK Pohronie – MŠK Žilina B 1:0 (0:0)

GÓL: 75. Ďungel

ROZHODOVAL: Michlian, 1134 divákov, ŽK: 0 - 1

FK POHRONIE: Jenčo – Nosko, Tesák, Pelegríni (84. Košuda), Ďungel (88. Frimmel), Pavúk (78. Vondryska), Hatok, M. Jacko, Paraj, Blahút, Špyrka

MŠK ŽILINA B: Petráš – Majdan, Králik, Susnjar, Tavadze, Pečovský, Kopas, Gamboš (64. Ďuriš), Rusnák (80. Kovaľ), Balaj, Tomič

PRIEBEH ZÁPASU:

Do zápasu vstúpili aktívnejšie hostia, domáci kopili nepresnosti. Prvú veľkú šancu si mladí Žilinčania vypracovali na konci jedenástej minúty, hlavičku po rohovom kope bravúrne zlikvidoval na bránkovej čiare Jenčo. Na druhej strane sa o čosi neskôr pekne uvoľnil Ďungel, ale jeho strela bola veľmi nepresná. Po úvodnej štvrťhodine s prevahou hostí, sa však začalo čoraz viac osmeľovať aj domáce Pohronie, pekné prieniky ponúkal najmä Patrik Blahút. Do konca prvého polčasu sa hralo prevažne na polovici Žiliny, ale domáci si väčšiu šancu nevypracovali, hostia hrozili z protiútokov, ale tiež si väčšiu šancu nevypracovali.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Video reklama



Úvod druhého polčasu patril opäť Žiline, veľkú šancu si vypracovala po rohovom kope, Jenčo však znovu predviedol svoju bravúru. Zahrmelo aj na druhej strane, v 51. minúte po Pelegríniho centri zakončoval hlavou Pavúk tesne nad. V 61. minúte postupoval na Petráša sám z uhla Ďungel, akcia sa ale gólom neskončila. Druhú svoju tutovku spálil Pavúk v 73. minúte keď z päťky prekopol bránu. Domáci sa konečne dočkali o dve minúty neskôr, keď si na Hatokove vysunutie výborne nabehol Blahút, zacentroval do šestnástky, k lopte sa dostalĎungel a lopta si našla cestu do brány. V 79. minúte mohlo Pohronie navýšiť svoj náskok, na center Tesáka si na zadnej tyči nabehol Nosko a osamotený hlavou mieril tesne vedľa. V 86. minúte mohli domáci pridať ďalší gól ale Petráša neprekonal ani Košuda a následne v superšanci ani Blahút. Pohronie odolalo záverečnému tlaku hostí a doviedlo zápas do víťazného konca.

HRÁČ ZÁPASU:

Tomáš Jenčo síce nebol vo veľkej permanencii, no za dva skvelé zákroky po rohových kopoch hostí si vypýtal nomináciu na hráča zápasu. Pochváliť možno aj Patrika Blahúta, ktorý ponúkol niekoľko veľmi pekných prienikov smerom dopredu.

MOMENT ZÁPASU:

Domácemu Pohroniu viazla finálna fáza, ale predsa len jednu akciu dotiahli jeho futbalisti do úspešného konca. Štvrťhodinu pred koncom zápasu sa tešil najlepší strelec mužstva Peter Ďungel.

SLOVÁ AKTÉROV:

Po zápase sa hráči opäť mohli potešiť so svojimi fanúšikmi, pri hracej ploche sme si vystriehli k rozhovoru Patrika Blahúta: „Bol to ťažký zápas, Žilina hrá vynikajúci futbal. Poctivou prácou, dobrým výkonom a srdiečkom sme to zlomili na našu stranu.“ Na Blahútovi bolo počas zápasu poznať, že mu hra chutila a neustále sa snažil niečo vpredu vymyslieť: „Hralo sa mi dobre, škoda, že mi tam jedna z tých šancí nepadla, verím, že sa to čím skôr zlomí a už to pôjde.“ V meste sa koná jarmok, plánoval naň Blahút s tímom vyraziť a osláviť ďalší trojbodový zásah? „Uvidíme, dôležité však bude najmä dobre zregenerovať a pripraviť sa na Sereď v utorok.“ naznačil ďalší program tímu Blahút.

Norbert Guľa (tréner MŠK Žilina B): V podstate, to čo sme očakávali od domácich sa aj potvrdilo. Hrali slušný futbal, mali veľmi rýchly a kolmý prechod, hráči na vrchných pozíciách boli rýchlostne vybavení. S tým sme mali trošku problém, teda trošku dosť. Čo sa týka nás, ten úvod bol futbalový, to čo sme si povedali sme sa snažili plniť, i keď sme sa nedokázali presadiť a nedotiahli sme niektoré veci, tam musím byť kritický, hráči musia ukázať viac. Ten zápas sa javil na 0:0, ale domáci šli viac za víťazstvom a si to viac zaslúžili ako my. Naši hráči musia pridať.

Milan Nemec (tréner FK Pohronie): Videli sme kvalitný zápas. Neviem či sme boli prvých 15 minút prekvapení, že Žilina bude hrať technický futbal, vedeli sme to, pretože sa tak prezentuje áčko, béčko a aj mládež. Potom naši pridali, začali sme sa presadzovať, mali sme niektoré dobré veci smerom dopredu, ale zaváhali sme vo finálnych veciach a nepodarilo sa nám skórovať. Druhý polčas to znovu desať minút nevyzeralo veľmi dobre ale potom sa chalani rozbehli a ukázali veľmi dobré veci smerom dopredu. Myslím, že sme mali tri-štyri výborné príležitosti, sám Pavúk dvakrát neskóroval z päťky. Pracujeme a sme radi, že hráči chápu filozofiu, budeme v tom pokračovať. Ďakujem súperovi za korektný výkon.