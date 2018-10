REGIONÁLNY FUTBAL: Víkendové výsledky, komentáre a tabuľky od druhej po siedmu ligu

15. okt 2018 o 12:22 Vladimír Širáň

II. LIGA

Pohronie - Žilina B 1:0 (0:0)

GÓL: 75. Ďungel

ROZHODOVAL: Michlian, 1134 divákov, ŽK: 0 - 1

FK POHRONIE: Jenčo – Nosko, Tesák, Pelegríni (84. Košuda), Ďungel (88. Frimmel), Pavúk (78. Vondryska), Hatok, M. Jacko, Paraj, Blahút, Špyrka

MŠK ŽILINA B: Petráš – Majdan, Králik, Susnjar, Tavadze, Pečovský, Kopas, Gamboš (64. Ďuriš), Rusnák (80. Kovaľ), Balaj, Tomič

Do zápasu vstúpili aktívnejšie hostia, domáci kopili nepresnosti. Prvú veľkú šancu si mladí Žilinčania vypracovali na konci jedenástej minúty, hlavičku po rohovom kope bravúrne zlikvidoval na bránkovej čiare Jenčo. Na druhej strane sa o čosi neskôr pekne uvoľnil Ďungel, ale jeho strela bola veľmi nepresná. Po úvodnej štvrťhodine s prevahou hostí, sa však začalo čoraz viac osmeľovať aj domáce Pohronie, pekné prieniky ponúkal najmä Patrik Blahút. Do konca prvého polčasu sa hralo prevažne na polovici Žiliny, ale domáci si väčšiu šancu nevypracovali, hostia hrozili z protiútokov, ale tiež si väčšiu šancu nevypracovali. Úvod druhého polčasu patril opäť Žiline, veľkú šancu si vypracovala po rohovom kope, Jenčo však znovu predviedol svoju bravúru. Zahrmelo aj na druhej strane, v 51. minúte po Pelegríniho centri zakončoval hlavou Pavúk tesne nad. V 61. minúte postupoval na Petráša sám z uhla Ďungel, akcia sa ale gólom neskončila. Druhú svoju tutovku spálil Pavúk v 73. minúte keď z päťky prekopol bránu. Domáci sa konečne dočkali o dve minúty neskôr, keď si na Hatokove vysunutie výborne nabehol Blahút, zacentroval do šestnástky, k lopte sa dostal Ďungel a lopta si našla cestu do brány. V 79. minúte mohlo Pohronie navýšiť svoj náskok, na center Tesáka si na zadnej tyči nabehol Nosko a osamotený hlavou mieril tesne vedľa. V 86. minúte mohli domáci pridať ďalší gól ale Petráša neprekonal ani Košuda a následne v superšanci ani Blahút. Pohronie odolalo záverečnému tlaku hostí a doviedlo zápas do víťazného konca.

JÁN IHRACKÝ

1. Skalica 13 9 2 2 25:8 29

2. Pohronie 13 8 5 0 21:10 29

3. Komárno 13 8 2 3 24:12 26

4. Petržalka 13 7 4 2 20:11 25

5. L. Mikuláš 13 8 1 4 25:17 25

6. Poprad 13 6 2 5 28:23 20

7. Žilina B 13 6 1 6 26:29 19

8. Dubnica nad V. 13 5 2 6 28:24 17

9. Bratislava 13 5 1 7 18:24 16

10. Prešov 13 4 3 6 19:15 15

11. Šamorín 13 4 3 6 20:22 15

12. B. Bystrica 13 3 4 6 14:17 13

13. Trebišov 13 3 3 7 11:24 12

14. Lok. Košice 13 3 2 8 12:23 11

15. Lipany 13 3 1 9 10:32 10

16. Bardejov 13 1 6 6 15:25 9

III. LIGA

Žarnovica – Poltár 1:0 (0:0)

Góly: 66. Širáň. ŽK: 1 – 3.

Rozhodoval: Burger, 100 divákov

Žarnovica: Straka – Suslov (70. Nitško), Blaho, Antošík, Župa, Pidruchnyi, Urgela, Štefanka, Širáň, Kovchar (89. Karvaš), Litwiak (82. Laurov)

Žarnovičania museli tvrdo bojovať, aby v tomto zápase vyhrali. Víťazstvo sa nerodilo ľahko. Hostia boli celý zápas aktívni a nebezpečne ohrozovali bránu domácich. O prvú strelu sa zaslúžili domáci v prvej minúte, ale brankár hostí ju bez problémov vyriešil. V 13. minúte sa dostal Širáň za hosťujúcu obranu, ale jeho gólový nájazd skončil vedľa brány. V 22. minúte si so strelou Poltára poradil Straka. V 33. minúte akcia domácich na jeden dotyk bola zakončená strelou Župu, ale brankár Poltára loptu vyrazil. V 39. minúte opäť v dobrej pozícii zakončoval