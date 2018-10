Kronikár z Brehov dokončuje už svoju ôsmu publikáciu

Imrich Medveď sa v nej venuje obom svetovým vojnám aj spolkovému životu v obci.

19. okt 2018 o 11:25 Adriana Antolová

BREHY. Kronikár z Brehov – Imrich Medveď, zasvätil celý svoj život práci v školstve. Diaľkovo vyštudoval učiteľstvo slovenského jazyka a ruštiny, urobil si doktorát a stal sa riaditeľom Základnej školy vo Veľkej Lehote. Dvadsať rokov pracoval ako okresný inšpektor v Žiari nad Hronom. Na staré kolená sa dal na písanie kníh. Momentálne pripravuje už ôsmu publikáciu o dedinke Brehy neďaleko Novej Bane a o jej blízkom okolí.

Inšpirovali ho nepresné údaje

Kronikára trápilo, že ľudia nemali presné informácie o časoch prvej svetovej vojny v Brehoch. „Na sté výročie skončenia Veľkej vojny som sa rozhodol, že spíšem poznatky z týchto čias z kroniky, ktorá bola dlhé roky stratená,“ povedal Imrich Medveď, autor pripravovanej knihy. Postupne pridával aj fakty o druhej svetovej vojne. Chýbali však dôležité údaje. „Po vojne boli poverení starať sa o kroniku učitelia, ktorí zapisovali to, čo im povedali ľudia. Práve preto boli isté údaje nepresné a nezhodovali sa,“ vysvetlil.

Písaniu sa venoval najmä v zime. Cez leto majú totiž s manželkou dosť práce vo svojej záhradke. Pripravovaná publikácia sa skladá z troch častí. V prvej rozoberá obe svetové vojny, v druhej, ktorú nazval – S richtárskou palicou, sa zameriava na obecnú správu od najstarších čias až po súčasnosť. Spomína vládnych komisárov, predsedov či poslancov a starostov. Tretia časť knihy sa venuje spoločenskému a politickému životu v obci. K spísaniu týchto informácií ho inšpirovala tvorba inej knihy – o brežských hasičoch, ktorú napísal ako samostatnú publikáciu ešte v roku 2007.

„V kronike som zistil, že požiarnikov z Brehov spomínajú prvýkrát pri veľkom požiari v Novej Bani,“ poznamenal.

Motivovala ho najmä skutočnosť, že nikde nie sú zaznamenané fakty o pôsobení organizácií, spolkov či dnešných združení.

Vojna obec výrazne poznačila

Zozbierané informácie o prvej svetovej vojne v Brehoch nedávno Imrich Medveď prezentoval aj v Pohronskom múzeu v Novej Bani. „Do vojny od nás z obce narukovalo 146 mužov. V roku 1910 mali Brehy celkovo len niečo cez 700 obyvateľov. Odviedli veľkú časť miestneho obyvateľstva, 35 mužov sa z vojny nevrátilo. Dvaja z narukovaných sa domov vrátili až v roku 1920, lebo sa stali legionármi,“ aj takéto podrobnosti prezradil Medveď na besede v novobanskom múzeu.

Jeho zámerom je historické udalosti objasniť, aby ľudia, ktorí sa o miestne dejiny zaujímajú, mohli vychádzať z presných faktov.

Jednou z kníh pobavil spolužiakov z gymnázia

Knihu plánuje autor nechať vytlačiť v Novej Bani. „Obálka by už mala byť hotová. Prvý výtlačok na korektúru by mi mal prísť v týchto dňoch,“ povedal autor, ktorý zatiaľ nevie, v akom náklade svoje dielo vydá. Distribuovať by ho chcel v okolí Brehov.

Publikácia vraj bude jeho poslednou. „Písal som už o všetkom, o čom som chcel. Najťažšie bolo zmapovať všetkých stredoškolákov a vysokoškolákov – rodákov z 20. storočia, ktorí sú roztratení po svete. Musel som im poslať listy s návratkami, známkami, so všetkým potrebným, aby nemali zbytočné výlohy a urgovať ich, aby mi odpovedali. Zbieranie informácií je niekedy zdĺhavé,“ dodal.

Pred piatimi rokmi, na 80. narodeniny, mu nechali jeho deti vydať jednu z kníh.

„Dlhý čas som zbieral príbehy, básničky, vtipy či citáty slávnych ľudí o starobe. Knižku som rozdal svojim spolužiakom z gymnázia, svojim vrstovníkom, pretože táto publikácia sa veľmi dobré číta,“ zaspomínal si.