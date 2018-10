V Žarnovici aj v týchto dňoch rekonštruujú cesty

Stavebné práce na miestnych komunkáciách potrvajú najneskôr do polovice novembra.

17. okt 2018 o 9:22 Adriana Antolová

ŽARNOVICA. V Žarnovici opravujú a rekonštruujú miestne komunikácie. S prácami by mali skončiť do polovice novembra.

Z mestského rozpočtu

S opravami začala vysúťažená firma Strabag 12. septembra v Revištskom Podzámčí.

„Opravujeme cesty v Revištskom Podzámčí, v Lukavici aj v Žarnovickej Hute, na Železničnej ulici, na viacerých miestach na Ulici Fraňa Kráľa, na Ulici Tehelnej – námestie, na Ulici Bystrickej, medzi garážami na Ulici Fraňa Kráľa, na Mierovej, na Bystrickej, na spojnici ciest ulíc Andreja Kmeťa, Pivovarskej a Hviezdoslavovej,“ vymenovala Alena Kazimírová, zástupkyňa primátora mesta Žarnovica.

Samospráva na opravy, ktoré majú byť hotové do konca októbra, vyčlenila v mestskom rozpočte 173-tisíc eur.

Úverové aj vlastné zdroje

Väčšia rekonštrukcia čaká cesty na uliciach Nová, Andreja Sládkoviča, Májová, Mierová, Dolná, Fraňa Kráľa a Nad mlynom. „Rozsiahle rekonštrukcie sa vykonajú v prímestskej časti Žarnovická Huta,“ priblížila viceprimátorka s tým, že práce budú pokračovať popred a ponad nový bytový dom, námestie a horný rad.

Zmluva je už podpísaná. „Termín ukončenia by mal byť do polovice novembra,“ hovorí Kazimírová a dodáva, že to, ako si firma rozvrhne rekonštrukcie ciest popri opravách, je na nej. „Výdavky budú 135-tisíc eur a použijeme úverové aj vlastne zdroje,“ dodala.