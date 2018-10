Problémovú križovatku chcú zmeniť na svetelnú. Tak skoro to ale nebude

Problémy na známej žiarskej križovatke majú vyriešiť ďalšie semafory.

17. okt 2018 o 13:19 Ivana Zigová

ŽIAR NAD HRONOM. Nehody a škodové udalosti – na križovatke ulíc SNP, A. Dubčeka a Krížna v Žiari nad Hronom k nim dochádza pomerne často. Ako problémovú ju označujú vodiči, ale aj chodci, ktorým vo výhľade pri jednom z priechodov prekáža nadstavba podchodu.

Kruhový objazd už vylúčili

„Takzvaná križovatka pri predajni Orange je problematická. Vzniká tam veľká hustota áut, ktorých dráhy sa križujú, mnohí vodiči tadiaľ odbočujú do obcí na takzvanú Lovčiansku cestu. Ďalšia početná skupina vychádza z IBV a zo sídliska Pod vŕšky výjazdom do kopca a navyše s bývalým podchodom brániacim vo výhľade,“ opísal pre MyZiar.sk stav už pred časom riaditeľ Okresného dopravného inšpektorátu v Žiari nad Hronom Júliu Remenár.

Sám by na mieste privítal kruhový objazd, ten však ako nevhodný vylúčila štúdia uskutočniteľnosti, ktorú si nedávno dalo vypracovať mesto.

„Preukázala, že kruhová križovatka na tomto mieste je nereálna vzhľadom na obmedzené priestorové a zlé výškové pomery Krížnej ulice,“ vysvetlil prednosta žiarskeho mestského úradu Juraj Miškovič. Kruhový objazd by navyše zasahoval do súkromných pozemkov, vyžadoval by si zrušenie podchodu s herňou aj parkoviska pri blízkej polyfunkčnej budove. Doprava by sa tiež výrazne priblížila k susednej bytovke.

Hovoria o semaforoch

Riešením preto majú byť ďalšie semafory. Tých je na Ulici SNP niekoľko za sebou, vodiči im pritom často vyčítajú zle fungujúcu zelenú vlnu. Slovenská správa ciest ako správca cesty prvej triedy prechádzajúcej mestom potvrdila, že pre križovatku v súčasnosti spracúva súťažné podklady na zhotoviteľa projektových prác práve v rozsahu svetelnej križovatky.

„Stavba nie je zaradená v špecifikácii na rok 2018. Projektová dokumentácia bude spracovaná v roku 2019, za predpokladu zaradenia tejto stavby do plánu, a následne sa bude riešiť realizácia,“ informovala Lenka Salvianyová z kancelárie generálneho riaditeľa Slovenskej správy ciest.

Kým správca nemá v rukách projektovú dokumentáciu, nevie komentovať ani predpokladané investičné náklady.

Už teraz však potvrdzuje, že svetelná križovatka na tomto mieste, za predpokladu, že bude zosynchronizovaná s ostatnými na trase, prinesie do mesta zefektívnenie dopravy.