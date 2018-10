Šok pre kremnický futbal. Neboli poslední, no aj tak zostúpili do najnižšej súťaže

Hráči Kremnice minulý rok hrali v strede tabuľky, no aj tak padli o súťaž nižšie. Poslednú triedu chcú hrať s chuťou. Dopomôcť k tomu má mladý ambiciózny tréner Marcel Pobežka.

18. okt 2018 o 10:25 Vladimír Širáň

Minulý rok sa v Kremnici hrala šiesta liga. Nevypadli ste, ale predsa túto sezónu hráte o súťaž dôvod?

- Hlavným dôvodom je fakt, že káder sa výrazne obmenil. Pribudlo množstvo hráčov a po problémoch z minulej sezóny sme sa v klube rozhodli, že prijateľnejšou cestou bude štart v nižšej súťaži, aby malo mužstvo viac možností sa zohrať a najmä, aby sa do tímu zapracovali mladí chlapci, ktorí nám prišli z dorastu. Predsa len, v nižšej súťaži majú mladí hráči väčšiu šancu odohrať poriadnu dávku minút, ktoré potrebujú na to, aby si zvykli hrávať proti dospelým a skúseným hráčom. I keď, ako sme zistili, aj táto súťaž je dosť náročná a vyrovnaná.

Momentálny problém v slovenskom futbale sú peniaze? Váš prípad to nie je?

- Stav financií nie je v klube ideálny, ale nebol to dôvod na prihlásenie mužov do nižšej súťaže. Dôležité je, že dostávame dotácie na mládež od mesta. To nám pokryje energetickú časť, tým pádom zvyšné položky si hradíme vďaka sponzorom. V tejto sezóne sa nám podarilo dohodnúť s firmou, ktorá nám pokryje náklady spojené s A mužstvom. Vďaka mestu a dotáciám Slovenského futbalového zväzu sa nám podarilo získať peniaze, ktoré poslúžia na nové striedačky a závlahový sýstém.

Určite, keď idete v Kremnici po meste počujete rôzne názory ľudí na tento krok. Čo na to hovoríte?

- Áno sú rôzne. Viete ako sa hovorí sto ľudí, sto názorov. Samozrejme, že nie všetci s týmto postupom súhlasia. No nevšimol som si, že by sa zmenšil počet divákov na zápasoch. Fanúšikovia chodia a povzbudzujú. A našou úlohou je nesklamať ich a dokázať im, že naše rozhodnutie bolo správne.

Určite viete, že v Kremnici sa kedysi hrala aj divízia. Hráči, ktorí v tej dobe v mužstve pôsobili zrejme nadšení nie sú.

- Nemôžem hovoriť za nich, a ani by som si to nedovolil. Jasné, nie každému je to po chuti, ale tí čo vidia do kremnického futbalu určite chápu toto rozhodnutie.

Pri kormidle A mužstva nie ste dlho, vedeli by ste povedať, či tento krok hráčov nesklamal? Nestratili motiváciu?

- To je pravda, pri mužoch som len od začiatku sezóny. Avšak dve sezóny predtým som pôsobil pri doraste, poznám mladých hráčov a v klube sme preberali aj problémy seniorského tímu. Táto otázka však vo mne vyvoláva pocit, ako keby bola siedma liga dosť podceňovaná. Aj tu sú veľmi kvalitné mužstvá a odohrávajú sa ťažké zápasy. A či sa chalani vedia motivovať? Stačí prísť a pozrieť sa na plnú striedačku. V tíme je momentálne približne osemnásť hráčov. Na zápasy chodí pravidelne pätnásť chlapcov, takže myslím, že s motiváciou problém nie je.

Motivácia nechýba. A čo atmosféra v klube?

- Atmosféra je veľmi dobrá. Chalani hrajú s chuťou a od zápasu k zápasu sa zlepšujú. Momentálne ťaháme šnúru víťazných zápasov a verím, že bude trvať čo najdlhšie.

Keď ste oznámili váš krok, nastali nejaké zmeny v kádri?

- Samozrejme, k zmenám prišlo. Ale nie v takej miere v akej sme očakávali. Odišiel nám Igor Hovorič do Hornej Vsi, rovnako aj niekoľko chalanov z dorastu, ktorí po rozpustení tímu skončili s futbalom, poprípade sa vrátili do svojej rodnej obce. Najviac citeľnou stratou je rozhodnutie Mikuláša Urgelu, ktorý sa rozhodol viac venovať rodine, čo samozrejme plne chápeme a dúfame, že sa raz vráti do tímu. Chýbať bude určite aj Slavomír Urgela. A momentálne nám chýbajú Peter Urgela, kvôli trestu a Marek Hrmo pre zranenie kolena. No musím podotknúť, že veľa hráčov aj pribudlo. Z dorastu prišli Daniel Horváth, Michal Durbák. Po ročnej pauze sa pripojili do tímu Lukáš Svitok a Miro Koka. Po dlhšej odmlke sa nám vrátil Andrej Ondrejka a z Kopernice prišli Peter Bielik, Robo Chrien a Lukáš Moravčík. Posilou je aj Tomáš Moravčík, ktorého sme získali z Hornej Vsi. A mimoriadne nás teší, že v tíme zostali skúsení a veľmi kvalitní hráči Michal Chladný a Jiří Netolický. A hlavne nemôžeme zabudnúť na nášho strelca Petra Ďuricu. Myslím, že s rozumným premiešaním mladej dravosti a skúseností máme vynikajúci tím, ktorý bude onedlho opäť kvalitným súperom mužstiev v najvyššej okresnej súťaži.

Už ste vysvetlili všetko, ale predsa by som vám rád položil jednu zaujímavú otázku. Veľa ľudí zaujíma, či sa šiesta liga nedala zachrániť?

- Ďakujem za otázku a som rád, že ste mi ju položili. Je to jednoduchá otázka, ale zložité vysvetlenie. Áno, mohli sme nastúpiť do prvej triedy, snažiť sa hrať čo najlepšie, ale aký má význam ísť do kvalitnejšej súťaže a čakať čo príde? Myslím, že lepšia cesta je, aby sa mladí chalani ukázali, dokázali, že vedia hrať futbal a tú prvú triedu si zaslúžili. Takto majú šancu zahrať si všetci, každý jeden môže ukázať čo v ňom je. A máme oveľa viac priestoru, aby skúsení hráči odovzdávali mladším svoje cenné skúsenosti.

A posledná otázka, ktorá zaujíma priaznivcov futbalu, aké sú vaše ciele v tejto sezóne?

- Hlavne stmelenie tímu, aby sa chlapci spolu zohrali a vytvorenie dobrej partie hráčov, ktorí si budú futbal užívať a chodiť s chuťou na zápasy. Iste, asi ste skôr čakali odpoveď, že ideme na postup. Ale myslím si, že o tejto téme bude rozumnejšie baviť sa po jesennej časti súťaže.